82 درهماً زيادة في سعر غرام الذهب خلال 8 أسابيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي مسجلة بنهاية الأسبوع زيادات بقيم راوحت بين 12 و15.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الارتفاعات للأسبوع الثامن على التوالي، ليصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب 82 درهماً خلال ثمانية أسابيع.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن تحقيق أسعار الذهب لارتفاعات قياسية لتتجاوز 31 درهماً للغرام خلال أسبوعين فقط، رفع من معدلات الإقبال على بيع السبائك للمتاجر، لافتين إلى أن نشاط الأفواج السياحية في الأسواق دعم من مبيعات المشغولات التي تركزت الحصص الكبرى من مبيعاتها للسائحين، مع تأجيل المتعاملين المقيمين قرارات الشراء.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 484.25 درهماً، بارتفاع 15.75 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 448.25 درهماً، بزيادة 14.5 درهماً. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 429.75 درهماً، بارتفاع 14 درهماً. كما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 368.5 درهماً، بزيادة 12 درهماً.

وقال مدير محل «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواصلة أسعار الذهب لارتفاعاتها وبمعدلات قياسية حفّز المتعاملين على بيع منتجات من السبائك إلى المتاجر للاستفادة من الزيادات التاريخية التي يسجلها المعدن الأصفر».

وأوضح أن «النشاط الذي تشهده الأسواق المحلية للأفواج السياحية خلال الفترة الحالية انعكس بشكل إيجابي على أسواق الذهب، مع نمو إقبال السائحين على شراء هدايا المشغولات الذهبية وبنسب كبيرة، مع دعم المبيعات خصوصاً في ظل تأجيل العديد من المتعاملين قرار الشراء حالياً مع الزيادات المتوالية للأسعار».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «السائحين يستحوذون حالياً على الحصص الكبرى من مبيعات المشغولات الجديدة، في ظل النمو اللافت الذي تشهده أسواق دبي خلال الفترة الحالية في نشاط الأفواج السياحية والزائرين لفعاليات المعارض ومؤتمرات الأعمال»، لافتاً إلى أن «المعدن الأصفر سجّل خلال الفترة الأخيرة زيادات قياسية تُعد الأعلى من حيث استمرار الزيادات المتوالية لفترة طويلة، أو الارتفاعات الأسبوعية التي يسجلها خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح مسؤول المبيعات في محل «ماشوم للذهب والمجوهرات»، اكسيالي نوجاش، أن «الزيادات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر حدت من إقبال المتعاملين المقيمين على شراء المشغولات، فيما دعمت مبيعات السائحين استمرار نشاط الطلب في الأسواق وبمعدلات لافتة، خصوصاً في ظل النمو اللافت خلال الفترة الأخيرة لإقبال الأفواج السياحية على أسواق الذهب خصوصاً في دبي».