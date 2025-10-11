«دبي المالي» يواصل مكاسبه.. ويربح 7 مليارات درهم

واصل سوق دبي المالي مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.09% أو ما يعادل 64.56 نقطة ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 5982.16 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 1.015 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة مع 1.008 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 7 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نمو أسهم قطاع الصناعة بنسبة 3.24%، والبنوك بنسبة 0.95%، والخدمات والمرافق بنسبة 1.01%.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بنسبة 13.64% ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تلاه «تعليم القابضة» بنسبة 9.27%، وصعد سهم «مزايا» بنحو 6.97%، ونما سهم شركة «دبي للاستثمار» بنحو 6.82%، كما ارتفعت أسهم شركة «تكافل الإمارات» بنسبة 6.62%، و«أجيلتي» بنحو 5.71%، و«الخليج للملاحة» بنسبة 5.58%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، بعد التداول على نحو مليار سهم، وتنفيذ 57.74 ألف صفقة.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10113.91 نقطة.

وارتفعت رسملة السوق، إلى نحو 3.131 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.111 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 19.96 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 7.16 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.86 مليار سهم، وتنفيذ 116.59 ألف صفقة.

وتصدر سهم «مجموعة إرام» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو نسبته 23%، تلاه «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 12.86%، وصعد سهم «بريسايت» بنحو 9.79%، ونما سهم شركة «بنك أم القيوين» بنحو 7.41%، كما ارتفعت أسهم «أبوظبي للموانئ» بنسبة 6.02%، و«دانة غاز» بنحو 5.44%، و«إن إم دي سي إنيرجي» بنسبة 4.8%.

وتعليقاً، قال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن سوقي دبي وأبوظبي الماليين، استهلا تعاملات أكتوبر بزخم إيجابي ملحوظ، رغم التحديات العالمية، مثل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف مهدي لـ«الإمارات اليوم»، أن السوقين تمكّنا من استعادة مستويات فنية مهمة، مدعومين بتفاؤل المستثمرين تجاه النتائج المالية المرتقبة للربع الثالث، ولاسيما القطاعات الرئيسة، مثل: العقارات، والبنوك، والطاقة.

ولفت إلى أن الأسواق تشهد حالياً تحركات إيجابية، سواء على مستوى الأسهم القيادية أو التابعة، في ظل سعي المستثمرين لبناء مراكز مالية مع اقتراب نهاية العام، بهدف الاستفادة من التوزيعات النقدية السنوية.

وذكر أن معظم الشركات تواصل اتباع سياسات توزيع نقدي جذابة مقارنة بمستويات الأسعار الحالية، ما يشكل عامل جذب رئيساً للمستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، محلياً ودولياً، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي لأسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links«Capital»، دانيال تقي الدين، أن المكاسب التي حققها سوق دبي المالي للأسبوع الثاني على التوالي جاءت مدعومة بتفاؤل المستثمرين ببدء موسم إعلان أرباح الربع الثالث للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في القطاعات الرئيسة في كلا السوقين ستكون المحفز الرئيس لدعم مسار الصعود، ما يُبقي المعنويات العامة للمستثمرين إيجابية، استناداً إلى الأساسيات القوية للسوقين وإمكانات النمو المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.