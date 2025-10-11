«دي بي ورلد» تطوّر محطة لوجستية في أوزبكستان

أسست مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مشروعاً مشتركاً مع شركة «طشقند إنفيست» الاستثمارية، التابعة لإدارة مدينة طشقند، لتطوير وإدارة محطة لوجستية متطورة متعددة الأنماط بالقرب من العاصمة الأوزبكية.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأن المحطة الجديدة في «منطقة يانجي أفلود الصناعية الخاصة»، الواقعة في منطقة يانجي هايوت بمدينة طشقند، ستعزز الربط والكفاءة وتسهيل الأعمال التجارية عبر آسيا الوسطى، ما يسهم في تنويع اقتصاد أوزبكستان ودعم نموها الصناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستسهم شركة «طشقند إنفيست» بنسبة 15% من رأس مال المشروع المشترك، في حين ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية نسبة 85%. ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع أكثر من 288 مليون دولار موزعة على ثلاث مراحل. وستشرف شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد طشقند»، على تطوير مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية على موقع يغطي نحو 82 هكتاراً داخل المنطقة الصناعية الخاصة.

وبمجرد تشغيله بالكامل، ستتضمن محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط ميناءً جافاً متصلاً بالسكك الحديد للحاويات والبضائع المغطاة، ومناطق التخليص الجمركي، ومناطق تخزين للمركبات، ومواقف للشاحنات، ومستودعات متقدمة، ومراكز توزيع متخصصة مصممة لتسريع تدفق البضائع عبر سلاسل التوريد من خلال تقليل وقت التخزين.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة سكة حديد بسعة 150 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومجمع مستودعات بمساحة 63 ألف متر مربع مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، في حين أنه من المخطط إضافة 163 ألف متر مربع من سعة التخزين في المراحل اللاحقة عند الحاجة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تمثل هذه الشراكة التزامنا بدعم رؤية أوزبكستان في أن تصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً رئيساً في آسيا الوسطى». وأضاف: «ستوفر محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط بنية تحتية عالمية المستوى وقدرات لوجستية ذكية للمنطقة، ما يُحسّن كفاءة سلاسل التوريد ويدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات».

من جانبه، قال عمدة طشقند، شوكت عمرزاكوف: «تُطلق هذه الاتفاقية مرحلة تطوير مركز للنقل والخدمات اللوجستية، ما سيعزز بشكل بارز إمكانات العاصمة في الإنتاج والتصدير. وستتيح الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، فرصة لإدخال التقنيات الحديثة إلى طشقند وجذب كبار المستثمرين».