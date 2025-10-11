دبي ضمن أفضل 3 وجهات عالمية للسفر خلال الربع الأخير من 2025

أفادت مجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات وبيانات السفر، بأن دبي تتجه لتسجيل أداء قوي في حركة الزوار الدوليين خلال الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمستوى الحجوزات المستقبلية حتى الآن، مشيرة إلى أن الإمارة ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية للسفر في الربع الأخير إلى جانب طوكيو ولندن.

وقالت المجموعة التابعة لشركة «أماديوس» العاملة في تحليل اتجاهات السفر العالمية، إن هذا النمو المستمر يعكس جاذبية دبي العالمية مركزاً رئيساً للسياحة والترفيه والأعمال، واستمرارها في ترسيخ مكانتها ضمن الوجهات الأكثر زيارة حول العالم، لافتة إلى أن دبي تستحوذ على نحو 2.2% من إجمالي عدد السياح الدوليين حول العالم المتوقع قدومهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وأوضحت «فورورد كيز» لـ«الإمارات اليوم»، أن الهند والمملكة المتحدة لاتزالان تمثلان أكبر الأسواق المصدِّرة للسياح إلى مدينة دبي، في حين تشهد الصين انتعاشاً لافتاً مع نمو في الحجوزات بنسبة 34% على أساس سنوي، لتعود إلى قائمة أبرز 10 أسواق رئيسة تصدر السياح إلى دبي، وبأداء قوي.

وأضافت «فورورد كيز»، أنه وفقاً لقاعدة بياناتها، سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 9% في عدد الحجوزات إلى دبي، ما يعكس توسع قاعدة الزوار القادمين من الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.

وذكرت أن الأداء القوي لدبي خلال الربع الأخير من 2025، يتزامن مع موسم عطلة الشتاء، ما يؤكد مكانة دبي كونها مركزاً عالمياً محورياً للسياحة والسفر، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، ووجهاتها الترفيهية المتنوعة، وفعالياتها العالمية التي تجذب الزوار من مختلف الأسواق.

وبيّنت «فورورد كيز» أن المسافرين بغرض الترفيه يتصدرون قائمة المسافرين مع ازدياد زخم الإقامات الطويلة في دبي، لافتة إلى أن هذه الفئة من المسافرين، تمثل الحصة الكبرى من الحجوزات، والتي ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي. وأوضحت أنه، في حين تهيمن الإقامات القصيرة (من ليلة إلى 5 ليالٍ) بنسبة 46% على إجمالي الحجوزات، فإن النمو الأكبر يكمن في الإقامات الطويلة التي تمتد إلى 14 ليلة أو أكثر، والتي من المتوقع أن تزيد بنسبة 9%، ما يشير إلى اتجاه نحو العطلات الطويلة.

وقال رئيس قسم معلومات السفر في «أماديوس»، مايكل يومانز: «تتطور الوجهات السياحية في المنطقة من كونها نقطة انتقال رئيسة إلى قوة سياحية حقيقية. ومن الواضح أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والضيافة وتجارب الزوار بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في دبي، حيث نتوقع طلباً قوياً لهذا الموسم».

وأكد يومانز لـ«الإمارات اليوم»، أن «قدرة دبي على جذب أسواق سياحية متنوعة وتلبية احتياجات المسافرين قصيري وطويلي الإقامة، تؤكد نفوذها العالمي المتنامي في القطاع».

وكان مديرون وعاملون في قطاع الفنادق والسياحة، أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي تشهد موسماً سياحياً نشطاً في الربع الأخير من العام الجاري، وتتجه إلى تحقيق عام قياسي آخر في معدلات تدفق الزوار، لافتين إلى أن حركة الحجوزات المستقبلية المؤكدة أعلى بنسب تصل إلى 30%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بالتزامن مع موسم الشتاء وأعياد الميلاد ومناسبة رأس السنة.

ونجحت دبي في استقطاب 11.17 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 10.62 ملايين سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

