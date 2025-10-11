مكتوم بن محمد: الإمارات تمضي في توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال العالمي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، نونكولوليكو نيمبيزي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك «SBG»، أحد أكبر البنوك في قارة إفريقيا.

ورحب سموه بمسؤولة المجموعة المصرفية الإفريقية الرائدة، منوهاً بعلاقات التعاون الطويلة بين دولة الإمارات والمجموعة، والتي تعود إلى عام 1997 مع افتتاح مكتبها التمثيلي في دبي، ومن ثم تأسيس فرعها في مركز دبي المالي العالمي عام 2006.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه بدبي، حرص دولة الإمارات على توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال العالمي، في الوقت الذي تؤكد فيه مكانتها مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا المالية.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت نونكولوليكو نيمبيزي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك (SBG)، إحدى أهم المؤسسات المصرفية في إفريقيا، والتي تربط قارة إفريقيا بالأسواق العالمية من خلال تمويل مشاريع التجارة والاستثمار والبنية التحتية».

وأضاف سموه: «استعرضنا خلال اللقاء الشراكة العريقة بين دولة الإمارات والمجموعة، كما ناقشنا آفاق التعاون في مجالات التمويل والابتكار والتكنولوجيا المالية، وفرص تعزيز حضور المؤسسات الإفريقية في دبي، باعتبارها بوابة إقليمية حاضنة للفرص الاقتصادية».

وتابع سموه: «ضمن رؤيتها لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، تمضي دولة الإمارات في مسيرة توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال العالمي، وتواصل دبي ترسيخ موقعها كونه جسراً يربط القارات ويلتقي فيه الطموح الإفريقي بالفرص العالمية على أرض الفرص والمستقبل والطموح».

واستعرض اللقاء، الفرص الكبيرة التي تفتحها دولة الإمارات أمام شركائها من المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم لدعم تطوير وتوسيع دائرة أعمالهم في أسواق المنطقة، والإمكانات التي توفرها لمؤسسات الخدمات المالية، من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة ومتطورة، وخدمات لوجستية عالية الكفاءة، والتي تعزّز مجتمعة من ازدهار مجتمع الأعمال فيها، والذي يضم أبرز وأهم تلك المؤسسات على مستوى العالم، وأثر ذلك في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأكيد مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033.

وتطرق النقاش إلى تطلعات مجموعة «ستاندرد بنك» لمستقبل خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وفرص التعاون مع المنظومة المالية والاستثمارية العالمية في دولة الإمارات ودبي، كما تم استعراض آفاق التعاون الاستثماري والتنموي بين دول المنطقة وإفريقيا، وبما يدعم توجهات النمو الاقتصادي المستدام في دول القارة، ويواكب جهود دبي الرامية لتكون جسراً فعّالاً يربط الأسواق العالمية، ويدعم المبادرات المعزِّزة للرخاء والتنمية طويلة الأجل.

يُذكر أن مجموعة «ستاندرد بنك» العريقة، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة جوهانسبرغ، هي واحدة من كبريات المجموعات المصرفية في إفريقيا، وتنتشر أعمالها لتغطي 20 دولة إفريقية ومراكز مالية عالمية رئيسة بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 160 عاماً، حيث تضطلع المجموعة بدور رائد في تمويل مشاريع التجارة والاستثمار والبنية التحتية التي تربط إفريقيا بالاقتصاد العالمي، ويُقدّر عدد عملائها بأكثر من 19.2 مليون عميل.

حضر اللقاء المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المرّي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري.