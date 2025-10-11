«الاتحاد للطيران» تطلق رحلات إلى كابول

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، إطلاق رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية كابول، ابتداءً من 18 ديسمبر المقبل.

وأفادت الناقلة في بيان أمس، بأنها ستُسيّر ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة إيرباص «A320»، التي تضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتنضم كابول إلى شبكة «الاتحاد للطيران»، لتكون الوجهة الجديدة الـ31 التي تم الإعلان عنها هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن «هذه الرحلات ستلبي الطلب القوي على السفر، وتدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتعيد ربط العائلات والمجتمعات».