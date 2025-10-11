«دبي العالمية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في الدول الاسكندنافية

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في الدول الاسكندنافية في مدينة ستوكهولم بالسويد، وذلك بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي والسويد، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأنه تم افتتاح المكتب بحضور وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد بنجامين دوسا، وسفيرة دولة الإمارات لدى السويد غسق يوسف عبدالله شاهين، ونائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي سالم الشامسي.

ويأتي المكتب الجديد ضمن جهود غرفة دبي العالمية الرامية لتحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشكل افتتاح المكتب التمثيلي في السويد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دبي والأسواق الدولية، وبناء المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعات الأعمال».

وأضاف: «سيركز المكتب الجديد على دعم استقطاب الشركات السويدية إلى دبي والتعريف بالفرص التي تزخر بها الإمارة في القطاعات كافة».

وجاء افتتاح المكتب الجديد، في ظل تنامي حركة التجارة الثنائية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والسويد خلال عام 2024، نحو 3.9 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 5.3%. وفي مؤشر على تزايد اهتمام الشركات السويدية بمزاولة الأعمال في دبي، ارتفع عدد الشركات النشطة من السويد المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 940 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع انضمام 127 شركة سويدية جديدة خلال ستة أشهر.

وتلعب شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية المنتشرة حول العالم دوراً محورياً في استقطاب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية إلى دبي. وتمتد هذه الشبكة عبر خمس قارات، حيث تُعد منصات استراتيجية للترويج لدبي كونها وجهة مفضلة للأعمال، وتوفير الدعم في السوق للشركات الراغبة في التوسع نحو الإمارة، والمساهمة في إقامة شراكات مؤثرة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.