مكتوم بن محمد يلتقي رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك (SBG)

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم (الجمعة) نونكولوليكو نيمبيزي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ستاندرد بنك (SBG)، أحد أكبر البنوك في قارة أفريقيا.

ورحّب سموّه بمسؤولة المجموعة المصرفية الأفريقية الرائدة، منوهاً بعلاقات التعاون الطويلة بين دولة الإمارات والمجموعة، والتي تعود إلى العام 1997 مع افتتاح مكتبها التمثيلي في دبي، ومن ثم تأسيس فرعها في مركز دبي المالي العالمي عام 2006.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه بدبي، حرص دولة الإمارات على توطيد شراكاتها مع مجتمع المال والأعمال العالمي، في الوقت الذي تؤكد فيه مكانتها كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا المالية.

واستعرض اللقاء الفرص الكبيرة التي تفتحها دولة الإمارات أمام شركائها من المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم لدعم تطوير وتوسيع دائرة أعمالهم في أسواق المنطقة، والإمكانات التي توفرها لمؤسسات الخدمات المالية، من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة ومتطورة، وخدمات لوجستية عالية الكفاءة، والتي تعزّز مجتمعة من ازدهار مجتمع الأعمال فيها، والذي يضم أبرز وأهم تلك المؤسسات على مستوى العالم، وأثر ذلك في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتأكيد مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033.

وتطرّق النقاش إلى تطلعات مجموعة ستاندرد بنك لمستقبل خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وفرص التعاون مع المنظومة المالية والاستثمارية العالمية في دولة الإمارات ودبي، كما تم استعراض آفاق التعاون الاستثماري والتنموي بين دول المنطقة وأفريقيا، وبما يدعم توجهات النمو الاقتصادي المستدام في دول القارة، ويواكب جهود دبي الرامية لتكون جسراً فعّالاً يربط الأسواق العالمية، ويدعم المبادرات المعزِّزة للرخاء والتنمية طويلة الأجل.

يُذكر أن مجموعة ستاندرد بنك العريقة، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة جوهانسبرغ ، هي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في أفريقيا، وتنتشر أعمالها لتغطي 20 دولة أفريقية ومراكز مالية عالمية رئيسية بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 160 عاماً، حيث تضطلع المجموعة بدور رائد في تمويل مشاريع التجارة والاستثمار والبنية التحتية التي تربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي، ويُقدّر عدد عملائها بأكثر من 19.2 مليون عميل.

حضر اللقاء هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.