انحسار عطل في خدمة مايكروسوفت 365

أظهرت بيانات موقع (داون ديتيكتور) الإلكتروني لتتبع الأعطال أن تعطل حزمة برمجيات الإنتاجية الخاصة بشركة (مايكروسوفت) بدأ في الانحسار اليوم .

وشهدت حزمة البرمجيات الإنتاجية لمايكروسوفت 365 تعطلًا لدى آلاف المستخدمين، اليوم، وفقًا لموقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال.

وسجل الموقع نحو 17 ألف بلاغ عن مشاكل في الخدمة، تتضمن مشكلات صعوبة الوصول إلى المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وقواعد البيانات.