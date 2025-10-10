«دبي للسلع» يعيّن استشارياً لتصميم «برج كريبتو»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالتعاون مع شركة «ريت ديفيلوبمنت»، عن تعيين المكتب الهندسي الوطني «NEB» استشارياً رسمياً لأعمال التصميم والإشراف لمشروع «برج كريبتو»، الذي يُعدّ أول برج تجاري في العالم يُخصَّص بالكامل لشركات تقنيات «الويب 3» والأصول الرقمية.

ويقع «برج كريبتو» في موقع استراتيجي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، ويمثل مشروعاً رائداً سيوفر مساحات تجارية مصممة ومجهزة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركات «البلوك تشين» والعملات الرقمية والأصول الرقمية، بما يدعم نمو أعمالها وتوسّعها.

وذكر المركز، في بيان أمس، أن المكتب الهندسي الوطني، سيتولى الإشراف على جميع جوانب التصميم المعماري والأعمال الهندسية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الإشراف الميداني على سير الأعمال الإنشائية في مشروع «برج كريبتو».

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يُعد تعيين المكتب الهندسي الوطني إنجازاً مهماً يقرّبنا أكثر من تحقيق رؤيتنا الطموحة لإنشاء أول برج تجاري في العالم يُكرّس لخدمة شركات (الويب 3) والأصول الرقمية».

وأضاف: «سيعمل هذا البرج بمثابة مقر رئيس يحتضن مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 3400 شركة تكنولوجية، من بينها ما يزيد على 700 شركة ضمن مركز (كريبتو) التابع لمركز دبي للسلع، حيث سيوفر مساحات مكتبية متميزة ومصممة خصيصاً لتلائم متطلبات الجيل الجديد من المؤسسات الرقمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي الوطني، جميل جاد الله: «من المتوقع أن يصبح (برج كريبتو) ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية تعكس روح الابتكار والطموح والأثر الإيجابي لهذا المشروع».