«غرفة دبي» تنظّم «منتدى مسؤولية الأعمال»

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى مسؤولية الأعمال، وذلك بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، وتطوير مبادرات دعم المجتمع، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للقطاع الخاص، واستعراض أفضل الممارسات والخبرات.

ويأتي المنتدى ضمن إطار فعاليات مبادرة «الاستدامة 365» التي ينظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي من السادس إلى 30 أكتوبر الجاري. واستقطب الحدث 124 مشاركاً من شركات عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان أمس، بأن المنتدى وفّر منصة حيوية لإجراء حوارات معمقة، واستعرض كذلك مبادرات غرفة تجارة دبي، ودورها في توسيع نطاق التفاعل المؤسسي لتعزيز دور الأعمال المسؤولة من خلال البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال.

وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات معمقة، وشارك في فعالياته متحدثون من مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، وفرجان دبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود).

وناقش المنتدى مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مجالات صحية، وثقافية، إلى جانب الأعمال الخيرية العالمية، التي أكدت بمجملها أهمية العطاء الاستراتيجي المنظم كأداة فعّالة للتأثير الإيجابي على المجتمع.

وتناولت المناقشات أيضاً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل الهادف على مستوى العالم، فيما أكد المشاركون على ضرورة تبني نهج محلي شامل يسهم في بناء مجتمعات مترابطة.

وعُقد في إطار الحدث سلسلة من الجلسات التي ناقشت الدور التكاملي للمؤسسات الاجتماعية في دعم الجهود الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات تعزز الشمولية، والعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية، وتم استعراض نظرة المؤسسات تجاه تعريف مفهوم «المجتمع»، وأثر هذا التعريف المباشر على توجهاتها وأنشطتها.