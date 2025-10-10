دبي تجذب 440 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول

استطاع مركز دبي المالي العالمي جذب 440 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 85 صندوق تحوط تُدير 69 منها أصولاً تُزيد قيمتها على مليار دولار، حيث تُشكّل هذه الشركات مجتمعة أكبر تجمع لشركات الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول في المنطقة.

وأكد المركز، أمس، في تقريره الخامس ضمن سلسلة تقاريره الرائدة حول مستقبل القطاع المالي، مكانة دبي بوابة رئيسة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية بديلة في الأسواق الناشئة عالية النمو.

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان «مستقبل الاستثمارات البديلة»، الضوء على النمو السريع للاستثمارات البديلة عالمياً، حيث تضاعفت قيمة الأصول المدارة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، متجاوزة 20 تريليون دولار.

وكانت الاستثمارات البديلة تُعدّ في السابق قطاعاً متخصصاً، لكن شعبيتها تزداد اليوم، مع توجّه المستثمرين المؤسسيين، وأصحاب الملاءة المالية العالية (HNWIs)، والمكاتب العائلية إلى زيادة حجم أموالهم المخصصة لهذه الاستثمارات. ويأتي النمو نتيجة طلب المستثمرين على التنويع، والحماية من التضخم، وتحقيق عوائد غير مترابطة، في حين تكتسب فئات الأصول الرئيسة مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات والبنية التحتية، وصناديق التحوط، والأصول الرقمية، أهمية استراتيجية متزايدة، خصوصاً في الأسواق الناشئة.

وفقاً للتقرير، تُعدّ الأسواق الناشئة اليوم بمنزلة محركات للنمو في قطاع الاستثمارات البديلة، مدفوعة بالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي (الذي يفوق نمو الأسواق المتقدمة بنسبة 2-3%)، ووجود تركيبة سكانية شابة، وكذلك تجاوز هذه الأسواق للأنظمة التقليدية القديمة.

وفي الوقت ذاته، توفر الأسواق الناشئة - مثل دبي - فرصاً فريدة في القطاعات القائمة على الابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المستدامة، والأصول الرقمية، ما يجعل الإبداع التكنولوجي محور تقدّمها الاقتصادي.

ومع تزايد وضوح الأطر التنظيمية، بدأت العملات الرقمية المشفرة وتقنية الترميز تحظى بقبول واسع، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات استخدامها في الأسواق الناشئة. كما أن المشروعات المرتبطة بالاستدامة تُعزّز الطلب على استثمارات البنية التحتية، حيث تقود دبي الجهود الإقليمية في هذا المجال.

وتتمتع دبي بمكانة فريدة بوصفها مركزاً عالمياً للاستثمارات البديلة، حيث تجمع بين الشفافية والحماية التي توفرها المراكز المالية المتقدمة، وإمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الناشئة عالية النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها كونها بوابة استراتيجية للمستثمرين الراغبين في اقتناص مزيد من فرص النمو. وفي هذا السياق، يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره الريادي في صياغة مستقبل قطاع الاستثمارات البديلة، عبر توفير بيئة قانونية وتنظيمية وتشغيلية واضحة، تُتيح الوصول إلى فرص نمو عالية في القطاعات الناشئة، والاقتصادات الإقليمية».

