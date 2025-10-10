82.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخريطة في 3 أشهر

سجّلت معاملات مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، حيث بلغت 40.1 ألف معاملة، لتستحوذ بذلك على ما نسبته 68% من إجمالي معاملات السوق العقارية في الإمارة.

وبلغت القيمة الإجمالية لمعاملات المبيعات على الخريطة أعلى مستوياتها الربعية على الإطلاق، عند 82.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي، وفق تقرير حديث صادر عن منصة «بروبرتي فايندر».

وأفاد التقرير بأن منطقة الخليج التجاري جاءت في صدارة المناطق من حيث المبيعات على المخطط، بعد أن استحوذت على نحو 7.4 مليارات درهم من المبيعات، مدعومة بعمليات إطلاق مشروعات جديدة.

وأكد أن المشروعات في منطقتي البرشاء وجزر دبي، توجه المشترين نحو الاستثمار في المجتمعات المخططة ذات الإمكانات العالية، ما يؤكد استدامة الطلب على المشروعات التطويرية الرائدة في الإمارة.

وسجّلت سوق العقارات في دبي أعلى حجم معاملات ربع سنوية على الإطلاق، بعد تنفيذ 59 ألف معاملة بيع بنمو 17% على أساس سنوي، وبقيمة 169 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

إلى ذلك، سجلت دبي نحو 18.91 ألف معاملة بيع للعقارات الجاهزة، شكّلت 32% من إجمالي حجم السوق، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي.

كما نمت القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 16% إلى 86.1 مليار درهم، ما يؤكد أن الطلب بات مدفوعاً بالقيمة الاستثمارية لا بعدد المعاملات.

ووفقاً لتقرير «بروبرتي فايندر»، فإن نشاط مبيعات العقارات الجاهزة يأتي مدفوعاً بالقيمة في المناطق السكنية المتميّزة، التي تعكس مرحلة نضج في السوق تتميّز بالتركيز على حفظ رأس المال وانتقال المستخدمين النهائيين إلى العقارات الفاخرة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة وادي الصفا، سجلت خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثلاث معاملات جاوزت قيمتها سبعة مليارات درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على قطع الأراضي، لافتاً إلى أن منطقة الخليج التجاري واصلت الأداء القوي في مبيعات العقارات الجاهزة، مدعوماً بعمليات إعادة البيع في المشروعات الفاخرة.

وأوضح أن منطقتي نخلة جميرا ومرسى دبي (دبي مارينا) سجّلتا مبيعات جاوزت ستة مليارات درهم، لتؤكد الاهتمام العالمي المستمر بالسكن الفاخر المطل على الواجهة البحرية والمبني على نمط الشقق الحديثة.

