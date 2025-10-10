«كهرباء دبي»: تدشين «سد حتا للطاقة الكهرومائية» خلال 45 يوماً

كشف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، عن تدشين مشروع سد حتا للطاقة الكهرومائية خلال شهر ونصف الشهر (نحو 45 يوماً). وقال الأكرف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع سد حتا سيلبي احتياجات منطقة حتا بالكامل من الطاقة، في حين سيتم توزيع الفائض من الطاقة على المناطق الأخرى في إمارة دبي.

وأضاف أن المشروع يعتمد على توليد الطاقة من حركة المياه بين السدّين العلوي والسفلي، باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، موضحاً أن هذه التوربينات تعمل بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، مشيراً إلى أن المشروع يعزز تنوع مصادر الطاقة المتجدّدة، كما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. كما كشف الأكرف، أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع جديد للطاقة المتجدّدة يعتمد على بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، عبر تجميع وتخزين الطاقة خلال فترات النهار، ثم إعادة التوزيع عقب التخزين. وقال إن الهيئة أطلقت مناقصة حول المشروع ويجري حالياً بحث اختيار المزود للمشروع، في حين يُنتظر أن يتم إنجاز المشروع خلال فترة عام أو عام ونصف العام من الآن.

وأكد الأكرف أن الهيئة أنجزت خطوات متقدمة في قطاع التحول الرقمي والأتمتة التي بلغت نسبتها 100% في الخدمات المقدمة للمتعاملين، ما ساعد على إغلاق عدد من مراكز خدمة المتعاملين، في ظل إتاحة الخدمات رقمياً عبر الهواتف المحمولة والحواسيب.