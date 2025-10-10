«دي بي ورلد» تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها في «إكسبو دبي»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن بدء المرحلة التالية من أعمال إنشاء مقرها العالمي الجديد في «مدينة إكسبو دبي»، والمكون من ثمانية طوابق، في تجسيد لأيقونة معمارية جديدة تُعبّر عن قيم الابتكار والاستدامة والمستقبل الذكي للتجارة العالمية.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأنه تمت إقامة حفل خاص بمناسبة الانتهاء من أعمال الأساسات، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، نجيب محمد العلي، والرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب.

ومن المقرر إنجاز المشروع وافتتاح المقر الجديد في عام 2027.

ويتميز المقر الجديد بامتداد معلق «كانتليفر» يبلغ 10.45 أمتار، يُعد من بين أكثر المعالم الهندسية جرأة في المنطقة، ما يمنح المبنى إطلالة مستقبلية توحي بأنه معلق في الهواء فوق المساحات الطبيعية المحيطة بالموقع.

ويمتد المبنى على مساحة 301 ألف و940 قدماً مربعة، ويتّسع لـ850 موظفاً، ويستقبل نحو 2000 زائر يومياً. وسيفتح الطابقان الأرضيان أبوابهما للجمهور، حيث يضمان مجموعة من المقاهي والمطاعم وغرف الاجتماعات المُصمّمة لتعزيز التواصل والحوار المجتمعي.

وفي قلب المقر، يقع جناح «التدفق» والنافورة التي كانت من أبرز وأجمل معالم جناح «دي بي ورلد» خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث استقطب الجناح أكثر من 1.2 مليون زائر، مُجسّداً بذلك شعار المجموعة في تسهيل تدفق الحركة التجارية عالمياً.

من جهة أخرى، يضم التصميم، أول مرفق من نوعه بهذا الحجم في الشرق الأوسط لمواقف السيارات المؤتمتة بالكامل، ويتّسع لنحو 1000 مركبة، منها 100 مركبة كهربائية.

وقالت الهاشمي: «تُعدّ (مدينة إكسبو)، منصّة للابتكار والاستدامة والتواصل العالمي، وهي قيم تنسجم تماماً مع رؤية (دي بي ورلد) لمستقبل التجارة. ويُسعدنا أن تحتضن المدينة مقرّ المجموعة الجديد، الذي سيكون رمزاً لدور دبي الريادي كمحفّز للتقدم والتعاون العالمي».

من جهته، قال بن سليّم: «يُمثّل هذا الإنجاز في أعمال الإنشاء بـ(مدينة إكسبو) بداية فصل جديد من مسيرتنا. فالمقرّ الجديد سيكون مركزاً يلتقي فيه الابتكار التكنولوجي مع الاستدامة والموهبة، لنرسم من خلاله ملامح مستقبل التجارة العالمية. وكما أعادت دبي ابتكار نفسها مراراً، تواصل (دي بي ورلد) تطورها من مُشغّل موانئ إلى ركيزة أساسية في تمكين سلاسل التوريد الذكية والمستدامة عالمياً».

