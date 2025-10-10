«إمباور» تصادق على توزيع أرباح بواقع 4.375 فلوس للسهم

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، خلال اجتماعها أمس، بنصاب 88.3% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الأول من عام 2025، بمبلغ إجمالي قدره 437.5 مليون درهم، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، ما يعادل 43.75% من رأسمال الشركة المدفوع.

وخلال الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، وحضور الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، وأعضاء مجلس الإدارة، وافق مساهمو الشركة على مختلف بنود جدول الأعمال، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لدورة (2025-2028)، الذي يضم: سعيد محمد الطاير، وأميت كوشال، وعصام كاظم، وفاطمة بالرهيف، وحسين لوتاه، وماجد الجوكر، وناصر لوتاه.

وأظهرت نتائج «إمباور» للنصف الأول من 2025 أداءً مميزاً بتسجيلها إيرادات بلغت أكثر من 1.45 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 403 ملايين درهم.

وقال الطاير: «يأتي تصديق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم، وبنسبة 43.75% من رأس المال المدفوع، ليجسد نجاح (إمباور) المتواصل في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعومةً بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق». وأضاف: «تمضي (إمباور) بخطى واثقة نحو تعزيز ريادتها العالمية كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من خلال خطط توسعية استباقية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على خدماتها، وترتقي بجودة ما تقدمه لمتعامليها».

بدوره، قال بن شعفار: «يؤكد النمو القوي والمستمر لـ(إمباور) على متانة نموذج أعمالنا وكفاءتنا التشغيلية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات».