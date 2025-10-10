تأسيس ميناء متخصص للكيماويات في الرويس

أعلنت شركتا «أدنوك للإمداد والخدمات»، و«تعزيز»، عن اتفاقية تمتد لـ50 عاماً، لتأسيس ميناء متخصص للكيماويات ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «أدنوك للإمداد والخدمات» ستتولى بناء الميناء وامتلاكه وتشغيله، فيما ستستفيد «تعزيز» من هذه المنشأة لتصدير الكيماويات ومشتقاتها إلى الأسواق العالمية بكفاءة. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته أكثر من مليار درهم، خلال الربع الأخير من عام 2026، حيث يتوقع أن يسهم في تحقيق عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليارات درهم لمصلحة «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال أول 27 عاماً.