خبيران: أرقام هواتف البنوك الصحيحة تُظهر الاسم كاملاً وليس مختصراً

قال خبيران في القطاع المصرفي وتقنية المعلومات، إن رقم الهاتف الصحيح للبنوك، والذي لا يمكن تقليده، هو الذي يحمل اسم البنك كاملاً وليس مختصراً.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم»، أن رقم الهاتف الأرضي الذي يحمل اسم البنك، يتم الحصول عليه من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، ويكون خاصاً بالبنك نفسه، وعليه اسمه كاملاً باللغة الإنجليزية، لذا لا يمكن أن يكون غير صحيح، بينما الأسماء المختصرة للبنوك، والتي تظهر مصاحبة للاتصال من الهاتف، سواء أكان خطاً أرضياً أو «محمولاً»، تكون غير صحيحة، ولا تخص البنك، مشددين على أهمية توخي الحذر من تلك الأرقام، وعدم التجاوب مع المتصلين.

جاء ذلك تعقيباً، على شكاوى متعاملي بنوك تلقوا اتصالات تحمل اسم البنك الذي يتعاملون معه، لكن بشكل مختصر، حيث يتم استخدام الحروف الأولى للبنك كما هو متعارف عليه. وتفصيلاً، قال استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في «جي آند كي»، عاصم جلال، إن رقم خط الهاتف الأرضي الذي يحمل اسم البنك أو الجهة الرسمية، يأتي من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، ويكون خاصاً ببنك معين دون غيره، ولا يتم منح الرقم نفسه بالاسم ذاته لأي طرف آخر، مشيراً إلى أنه عادة ما يكون الاسم كاملاً وظاهراً بشكل واضح مع الرقم.

وأضاف: «في حال تلقى المتعامل اتصالاً من رقم يظهر اسم البنك كاملاً دون اختصار، هنا يتأكد المتعامل أنه اتصال صحيح وليس من مخترقين، لكن إذا طلب المتصل معلومات مصرفية خاصة أو دقيقة لا يجب مشاركتها، فيجب على المتعامل الذهاب إلى فرع البنك، أو إعادة الاتصال على الرقم الخاص بالبنك المتوافر على الموقع الإلكتروني للبنك، ثم إكمال التواصل مع موظف البنك».

وشدد على أنه في جميع الأحوال لا يجب مشاركة المعلومات الدقيقة عبر الهاتف، سواء رقم البطاقة أو الرقم السري أو أي تفاصيل أخرى للحساب عن طريق الهاتف.

وفي السياق ذاته، قال المصرفي، تامر أبوبكر: «إذا تلقى المتعامل اتصالاً من خط هاتف أرضي أو هاتف محمول عليه اسم البنك مختصر، أي فقط الحروف الأولى، فيجب عليه أن يدرك أن هذا الاتصال مزور، وأنه يتعرض لمحاولة احتيال»، مؤكداً أن الرقم الصحيح للبنك يجب أن يظهر معه اسم البنك كاملاً، وبالتفصيل، حيث يكون في هذه الحالة حقيقياً، ولا يمكن تقليده أو تزويره، سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي أو غيره.

وأضاف أن أرقام الهواتف الأرضية للبنوك تأتي مع اسمها باللغة الإنجليزية من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، وتخص البنك وحده دون غيره.

وأوضح أنه «بالنسبة للموظفين الذين يعملون في البنوك، التابعين لها وليس لشركات خارجية، فإن اسم البنك يظهر أيضاً كاملاً تحت رقم الهاتف المحمول، لكن من الأفضل في كل الأحوال عدم التجاوب مع الاتصالات المختلفة إذا كانت تطلب معلومات شخصية، وفي هذه الحالة يجب إما استخدام التطبيق البنكي في ذلك أو زيارة الفرع تجنباً لمحاولات الاختراق».

شكاوى من متعاملين بتلقي اتصالات تحمل اسم البنك بشكل مختصر.