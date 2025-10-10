«دبي القابضة» تُطلق النسخة الثانية من تحدي «ابتكر من أجل الغد»

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمارات العالمية التي تمتلك وتُدير أنشطة متنوّعة ضمن 10 قطاعات في 34 دولة، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من تحدي «ابتكر من أجل الغد» العالمي، حتى 25 نوفمبر المقبل.

ويهدف التحدي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة ورواد الأعمال (in5) التابعة لمجموعة «تيكوم»، إلى دعوة الشركات الناشئة ذات النمو السريع من كل أنحاء العالم إلى الإسهام في وضع تصوّر جديد لممارسات استهلاك الموارد وإنتاجها وتجديدها، بما يدعم مساعي التحول نحو اقتصاد دائري مستدام.

وسيحصل الفائزون في التحدي على جوائز نقدية إجمالية بقيمة 850 ألف درهم، إضافة إلى تمويل أولي لتنفيذ مشروعاتهم التجريبية، وفرصة استثنائية لإثبات جدوى مشروعاتهم المبتكرة، من خلال محفظة «دبي القابضة» المتنوعة.

وتهدف نسخة هذا العام من تحدي «ابتكر من أجل الغد» إلى تحفيز الشركات الناشئة ذات النمو السريع على ابتكار الحلول الرائدة لبعض أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: فقدان الغذاء وهدره، وإعادة تدوير الموارد وتجديدها، والابتكار الرقمي من أجل الاستدامة.

ودعت «دبي القابضة» كل المبتكرين ممن يمتلكون حلولاً شاملة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وضمان استدامة الموارد، إلى الإسهام في تحقيق قيمة مضافة والحد من الأثر على البيئة.

وسيتم الاختيار النهائي لـ15 شركة ناشئة ذات نمو سريع من بين المشاركين في هذا التحدي من حول العالم، وذلك للمشاركة في برنامج متنوع الأنشطة يستمر 12 أسبوعاً لتعزيز أثر المشروعات. وسيحصل الفائزون من خلال هذا البرنامج على التوجيه والإرشاد من نخبة من أبرز قادة القطاع، فضلاً على فرصة المشاركة في دورات تدريبية متخصصة وورش عمل تهدف إلى تعزيز فاعلية نماذج عملهم، وتسهيل دخولهم إلى مزيد من الأسواق حول العالم، كما سيحظى الفائزون بفرصة الوصول إلى شبكات المستثمرين ومنظومة «دبي القابضة» ومحفظتها المتنوعة من الأصول، وبنيتها التحتية، وبيئات الاختبار ذات المواصفات العالمية، للتحقق من فاعلية حلولهم، والبدء بتطبيقها على نطاق واسع.

وسيُختتم هذا التحدي بيوم مخصص لعرض المشروعات الأولية وتقديمها في عام 2026، حيث سيحظى الفائزون في المراكز الأولى من الشركات الناشئة ذات النمو السريع، بفرصة عرض مشروعاتهم أمام نخبة من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع. وبعد الإعلان عن الشركات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، ستحصل الشركة الفائزة بالمركز الأول على الدعم التام والتمويل من «دبي القابضة» لتنفيذ مشروعها على أرض الواقع، بجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، في حين يحصل الفائزان في المركزين الثاني والثالث على 250 ألفاً و100 ألف درهم على التوالي.

وقد نجحت النسخة الأولى من تحدي «ابتكر من أجل الغد» العام الماضي، في استقطاب 150 طلباً من 31 دولة.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في «دبي القابضة»، هدى بوحميد: «نحرص في (دبي القابضة) على دعم الحلول المبتكرة التي تُسهم في إحداث تغيير جذري في مختلف القطاعات، بما يعزّز قدرتها على إحداث تغيير إيجابي دائم، وتعزيز الترابط بين المجتمعات وبناء مستقبل مستدام». وأضافت: «يتيح تحدي (ابتكر من أجل الغد) للشركات الناشئة ذات النمو السريع، فرصة الاستفادة من إمكاناتها القصوى، ضمن بيئة مثالية تُحفّز على الابتكار والتقدّم، وتحقيق الأثر الإيجابي الملحوظ».

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»، ماجد السويدي: «يسرّنا بصفتنا حاضنة الشركات الناشئة ورواد الأعمال (in5) الرائدة في دبي، أن نتعاون مع النسخة الثانية من تحدي (ابتكر من أجل الغد)، في خطوة تعكس رؤيتنا الطموحة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتزويدهم بما يلزم من مقومات وموارد لتمكينهم من تحقيق النمو المستدام».