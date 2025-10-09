"أبوظبي الوطنية للتأمين" تفوز بجائزتين من "نافس"

فازت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز "نافس" - الدورة الثالثة (2024 - 2025).

وحصلت الشركة على جائزة المركز الأول ضمن فئتها في قطاع التأمين في دولة الإمارات، إضافة إلى جائزة الفئة الذهبية تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم التوطين وتمكين المواهب الوطنية.

تأتي هذه الجوائز تقديراً للجهود التي تبذلها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتعزيز استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، ودعم النمو المهني المستدام للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

كما تؤكد على التزام الشركة المستمر بالأهداف الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ دورها كشركة رائدة مسؤولة، تُسهم في تطوير المواهب، والنمو الاقتصادي، والتقدم المستدام في القطاع الخاص.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "إن دولة الإمارات، بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة، تواصل المضي قدماً في رؤية استراتيجية تعكس التزامها العميق في وضع التوطين في صميم التنمية الوطنية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية".

وأضاف: "نحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين فخورون بالمساهمة في هذه الرؤية من خلال رعاية وتمكين المواهب الإماراتية باعتبارها الأساس للنمو والمرونة على المدى الطويل. ويُعد حصولنا على جائزتين في حفل توزيع جوائز (نافس) إنجازاً نفخر به ودليلاً على جهودنا المستمرة لمواءمة أعمالنا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات".