«الإمارات الإسلامي» يدرج صكوك استدامة في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج مصرف الإمارات الإسلامي في الإصدار العالمي الأول من نوعه لصكوك تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار.

وأفادت البورصة في بيان أمس، بأن الصكوك أصدرت ضمن برنامج الصكوك التابع لـ«الإمارات الإسلامي» والبالغة قيمته أربعة مليارات دولار، في خطوة تؤكد ريادة المصرف في التمويل الإسلامي المستدام ودوره في دعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

واستقطب طرح الصكوك إقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، ما يعكس النمو المتزايد على جاذبية منتجات التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.2 مليار دولار، متجاوزة حجم العرض المُعلن بـ2.4 مرة. وأسهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات، مع تحقيق عائد سنوي قدره 4.540%.

وشارك رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، في قرع جرس افتتاح السوق.

وقال القاسم: «يعكس إدراج صكوكنا الرائدة المرتبطة بالاستدامة في (ناسداك دبي) متانة قوتنا المالية والتزامنا بتحقيق طموحات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي بحلول 2050».

من جهته، قال علي: «يمثل إدراج صكوك (الإمارات الإسلامي) التمويلية المرتبطة بالاستدامة لحظة تاريخية لـ(ناسداك دبي) وقطاع التمويل الإسلامي العالمي، وتؤكد هذه الخطوة مكانة دبي كمركز رائد لأسواق رأس المال الإسلامية والمستدامة، وتعزز التزامنا بتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التطور الاقتصادي الطويل الأمد والطموحات المناخية لدولة الإمارات».