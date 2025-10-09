«دبي الجنوب» توسّع مرافق وحدات صيانة الخطوط الجوية

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، أمس، توسيع مرافق وحدات صيانة الخطوط الجوية، بهدف دعم المشغلين، بمن في ذلك المشغلون الأرضيون للطيران الخاص، من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى عملائهم.

وأفاد بيان أمس، أنه بموجب هذا التوسع، ارتفع عدد وحدات الصيانة إلى 11 وحدة تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 76 ألف قدم مربعة.

وجرى تصميم هذه الوحدات لتكون مركزاً متكاملاً للحلول في قطاع الطيران، حيث ستوفر مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل مستودعات للتخزين والصيانة، ومعدات فنية متخصصة، ودعماً هندسياً، إلى جانب منطقة راحة عالمية المستوى للطيّارين.

كما ستضم المرافق مواقف مظللة مخصصة، ومكاتب، وعدداً من المزايا الإضافية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاع.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال الربع الثالث من عام 2026.

وقال نائب المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، محمد الفلاسي: «وسّعنا خدماتنا لتلبية الطلب المتزايد من الشركات على خدمات صيانة الخطوط الجويّة، ويُجسّد هذا الإنجاز التزامنا بتطوير مرافق رائدة، وبناء منظومة متكاملة تلبي تطلعات عملائنا، وسنواصل بذل كل الجهود لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في قطاع الطيران».

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يُعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها، ويقع المشروع ضمن «دبي الجنوب»، التي قامت بتطويره، ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسية بما يدعم رؤية الإمارة، لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.