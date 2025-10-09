غرف دبي تنظم «حوار الاتجاهات العالمية»

نظّمت غرف دبي، أمس، فعالية «حوار الاتجاهات العالمية»، بهدف استشراف آثار التحولات الاقتصادية الدولية على مشهد الأعمال، ودعم جاهزية القطاع الخاص لمواكبة هذه التغيّرات، وتحقيق النمو عبر تبني المرونة في ممارسة الأعمال، إضافة إلى تسليط الضوء على دور دبي محوراً أساسياً للتجارة العالمية، ومركزاً استراتيجياً يربط بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. وانعقدت الفعالية في مقر غرف دبي، تحت شعار «مواكبة المتغيرات العالمية واستثمار الإمكانات المحلية لتحقيق النمو المرن»، وشملت ثلاث جلسات شارك فيها نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وصُنّاع القرار، وتضمنت مجموعة من الرؤى الاستراتيجية حول أهم الاتجاهات التي ترسم ملامح قطاعات الأعمال على المستوى الدولي.