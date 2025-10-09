دبي تطور بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمّزة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، بهدف تطوير بنية تحتية عالمية متكاملة للسلع المرمّزة.

وذكر المركز في بيان أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة محورية في مسيرة تطور منظومة الأصول الرقمية في دبي، حيث تضع الإمارة في طليعة المساعي العالمية الرامية إلى دمج السلع المادية ضمن النظم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع المالي.

وفي ظل الزخم المتزايد الذي تكتسبه تقنيات الـ«بلوك تشين» والترميز في الأسواق الدولية، تأتي هذه الشراكة لتجمع بين الخبرات التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة في قطاع السلع وشبكة أعضائه الواسعة، مع الدور الرقابي المحوري الذي تضطلع به سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار عمل آمن وشفاف وقابل للتوسع لترميز السلع، على نحو يعزز إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم دمج الأصول المرمّزة في المنظومة المالية التقليدية على المدى الطويل.

وسيركز هذا التعاون على مجالات رئيسة عدة، حيث سيُطلق الطرفان مشروعات تجريبية لتقييم آليات ترميز وتداول سلع، مثل الذهب والماس بأمان عبر البنية التحتية لـ«بلوك تشين». وستُعنى هذه المشروعات التجريبية بتقييم المتطلبات الفنية والتنظيمية، ودراسة الجدوى السوقية، وتحديد آليات حماية المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تمثل الشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة محورية في تطوير قطاع الأصول الرقمية في دبي. ومن خلال الجمع بين الرقابة التنظيمية التي توفرها السلطة وخبرة المركز، الذي يضم 26 ألف شركة، في مجالات السلع والـ(بلوك تشين) و(الويب 3)، نعمل على إنشاء إطار آمن وقابل للتوسع في التحول الرقمي للأصول مثل الذهب والماس وغيرها من السلع عالية القيمة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ماثيو وايت: «من خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نجمع بين الخبرات في قطاع السلع والرؤية التنظيمية المستقبلية لإنشاء إطار عمل قادر على تحويل الأصول المرمّزة من مجرد مفهوم إلى بنية تحتية سوقية موثوقة».