مليار دولار الأصول المُدارة لصندوق ادخار «دبي المالي العالمي»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن خطته الادخارية المبتكرة للموظفين، خطة صندوق الادخار في مكان العمل «DEWS»، قد تجاوزت مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

وأُطلقت الخطة في فبراير 2020 كأول مبادرة من نوعها في المنطقة، حيث مثّلت خطوة تحويلية من قبل مركز دبي المالي العالمي لتحديث آليات إدارة مكافآت نهاية الخدمة، فمن خلال استبدال نظام المكافأة التقليدية بخطة ادخارية مُمَوَّلة بالكامل وتخضع لإدارة مهنية، قدّم المركز نموذجاً جديداً يركز على الشفافية والاستدامة والضمان المالي طويل الأجل للموظفين، مع تمكين أصحاب العمل من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال مزايا القوى العاملة.

وأفاد المركز في بيان بأنه منذ انطلاقها حظيت الخطة بمشاركة كبيرة من مجتمع مركز دبي المالي العالمي، وتم توسيع نطاقها لاحقاً ليشمل الموظفين المقيمين في 61 جهة حكومية تابعة لحكومة دبي. وحتى تاريخه انضم 2726 صاحب عمل إلى الخطة، وتم تسجيل نحو 74 ألفاً و323 موظفاً يستفيدون من منهجية ادخار آمنة ومنظمة، وإمكانية تنمية مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم من خلال مجموعة من الخيارات الاستثمارية.

وأشار المركز إلى أن النمو السريع للخطة وتجاوزها مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، يعكس مستويات عالية من الثقة من قبل أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، فضلاً عن الإطار التنظيمي القوي لمركز دبي المالي العالمي ومعايير الحوكمة العالمية التي يتبناها.

وأوضح أنه إلى جانب الأصول الخاضعة للإدارة البالغة مليار دولار، تجاوزت قيمة المدفوعات للمشاركين السابقين 340 مليون دولار إضافية.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين في إمارة دبي، عبدالله محمد البسطي: «تواصل دبي مسار النمو المستدام الذي ينعكس أثره على الفرد والمجتمع وقطاعات الأعمال، لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأولى».

وأضاف: «يؤكد الإنجاز غير المسبوق لصندوق الادخار في مكان العمل التزام وحرص حكومة دبي على توفير فرص استثمارية جديدة للأفراد والشركات والمؤسسات، عبر مبادرات رائدة تضمن مستقبلاً أفضل لمجتمع دبي من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويعزز المزايا الممنوحة للموظفين ويوفر لهم ضماناً مالياً طويل الأجل، لترسخ دبي مكانتها في طليعة المدن العالمية الأكثر تنافسية وريادة».

من جانبه، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يُعد تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لمليار دولار في غضون خمس سنوات فقط، إنجازاً استثنائياً لخطة صندوق الادخار في مكان العمل، حيث وفرت هذه الخطة الرائدة منظومة أمان مالي لمستقبل نحو 75 ألف موظف، كما عزّزت قدرة دبي ومركز دبي المالي العالمي على استقطاب والاحتفاظ بأفضل المواهب العالمية للعمل في الشركات العاملة ضمن المركز والجهات الحكومية».

وأضاف: «إلى جانب انسجامها التام مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تشكّل هذه الخطة جزءاً لا يتجزأ من رؤية مركز دبي المالي العالمي طويلة المدى ليكون من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، وترسيخ سمعة دبي كوجهة رائدة للعيش والعمل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يُعد تجاوز الأصول المدارة لمليار دولار انعكاساً للثقة التي يُوليها أصحاب العمل والموظفون لخطة صندوق الادخار في مكان العمل، وللدور المحوري لمركز دبي المالي العالمي في تعزيز المبادرات الرائدة التي تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف أن «نجاح هذه الخطة يعكس قدرة المركز على ابتكار حلول تُحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتُعد مثالاً واضحاً على كيفية تعزيز المركز لسمعة دبي كوجهة إقليمية رائدة وملائمة للأعمال، عبر دعم أصحاب العمل في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جاذبية المدينة للمواهب العالمية».