شركات "أدنوك" المُدرجة تعتزم توزيع أرباح قياسية بقيمة 158 مليار درهم

أعلنت "أدنوك" اعتزام شركاتها الست المُدرجة، تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، علماً بأن القيمة الإجمالية للأرباح التي تم توزيعها منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017 لغاية الآن تبلغ 86 مليار درهم (23 مليار دولار)، وأن القيمة السوقية لشركات "أدنوك" الست المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تجاوزت 550 مليار درهم (150 مليار دولار)، كما قدمت ما يصل إلى 40% من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية في السوق (بحسب بيانات السنة المالية 2024).

وأفادت "أدنوك" في بيان، بأن ذلك جاء خلال أول مجلس للمستثمرين تنظمه "أدنوك"، والذي أقيم في أبوظبي اليوم، وشهد أيضاً الإعلان عن أن شركات "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات" ستقوم بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، علماً بأن شركة "أدنوك للحفر" بدأت بالفعل بتوزيع أرباحها بشكل ربع سنوي، وهو ما يعزز توفير السيولة للمستثمرين ويضمن تقديم العوائد للمساهمين في فترات أكثر تقارباً.

وأكدت "أدنوك" خلال المجلس استمرار تركيزها على أن تكون من أكبر المساهمين في دفع نمو الاقتصاد الوطني بالتزامن مع دعمها المتواصل لخطط نمو شركاتها المُدرجة وإدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز (أدنوك) على توفير فرص للمواطنين والمقيمين والشركاء لخلق القيمة وتعزيزها بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، واستناداً إلى التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارتنا، تستمر (أدنوك) في تعزيز تواصلها مع المستثمرين في جميع شركاتنا المُدرجة، والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المشتركة في المستقبل بناءً على نهج عمل واضح وشفاف قائم على الأسس والركائز القوية لشركاتنا، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي، والتمكين والتطوير المستمر لكوادرنا البشرية لصقل كفاءاتهم وإعدادهم للمستقبل، والنمو والمرونة والقدرة على التكيف وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل".

وأضاف: "سلطنا الضوء خلال أول مجلس للمستثمرين على تركيز شركاتنا المدرجة على خلق قيمة موثوقة ومستدامة على المدى البعيد وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها بهدف خفض التكاليف ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتسريع وتيرة النمو، وتحسين الأداء المالي. ويُعدّ إعلان اليوم عن خططنا لتوزيع أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) خطوةً مهمة تتيح للمستثمرين والمساهمين رؤية واضحة لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030، وتؤكد على ثقتنا والتزامنا الراسخ بتحقيق القيمة طويلة الأمد".

وتتميز شركات "أدنوك" المدرجة بمكانة رائدة، كلٌ في مجال عملها، حيث تعد "أدنوك للتوزيع" أكبر شركة لتوزيع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات وتقدم خدماتها إلى 700 ألف عميل يومياً عبر ما يصل إلى 940 محطة في أنحاء الدولة والمملكة العربية السعودية ومصر، كما تبلغ نسبة حصتها السوقية من مبيعات الوقود 64% وحققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 70% منذ إدراجها.

وتعدُّ "أدنوك للحفر" أعلى شركة حفر متكاملة من حيث القيمة وأسرعها نمواً على مستوى العالم، حيث تشغّل ما يقرب من 150 منصة حفر في المناطق البرية والبحرية لدعم نمو "أدنوك" والمنطقة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

كذلك تُعدَُ "أدنوك للغاز" أكبر شركة متخصصة في مجال الغاز من حيث السعة الإنتاجية مُدرجة في العالم، والأعلى من حيث توزيع الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" ثاني أكبر شركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة والأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث شهد أسطولها نمواً بنسبة 130% ليصل إلى 340 سفينة، وبلغت نسبة معدل النمو السنوي المركب لصافي دخلها 143% منذ عام 2021.

وتعتبر "بروج" الشركة الأكثر ربحية في مجال البولي أوليفين على مستوى العالم، حيث حققت هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 40%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط القطاع، استناداً إلى أعلى مستويات الجودة، وأسعارها التنافسية وتميزها بأقل تكاليف تشغيلية في القطاع.

كما تُعدُّ "فيرتيغلوب" أكبر مُصدّر بحري للأمونيا واليوريا معاً في العالم، وتساهم منتجاتها في دعم الأمن الغذائي لأربعة مليارات شخص يمثلون نصف سكان العالم.

وتستفيد الشركات المُدرجة التابعة لـ"أدنوك" من التكامل بين فرص النمو ومرونة الأعمال في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز السعة الإنتاجية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد غير التقليدية، ومضاعفة السعة الإنتاجية المحلية للكيماويات والغاز الطبيعي المسال، ورفع قدرة معالجة الغاز بنسبة 30%، والمساهمة في تلبية النمو في الطلب على الوقود.

ويسهم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمال "أدنوك" في رفع الكفاءة، وتحفيز النمو، وتعزيز الإنتاجية.

ومن بين التقنيات والحلول التي تستخدمها الشركة، تقنية "Neuron 5" لتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، والتي تسهم في تقليل عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها بنسبة 50% بما يعزز كفاءة العمليات، واستقرار التدفقات النقدية، وزيادة هوامش الربحية.

كما يسهم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، الأول من نوعه في العالم والقائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، في تسريع عمليات تقييم وتطوير الحقول، ما يتيح خفض التكاليف، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاج الأولي للنفط، وتحسين عمليات هيكلة وتطوير الموارد.

ويشكل تركيز "أدنوك" لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز القيمة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها بما يعود بالنفع على شركاتها المدرجة ومساهميها.

يذكر أن "مجلس أدنوك للمستثمرين" عُقد في "مركز أبوظبي للطاقة" بحضور أكثر من 500 مشارك من المساهمين والمعنيين الرئيسيين. وشكل الحدث فرصة مميزة للتواصل المباشر مع فرق الإدارة التنفيذية لـ"أدنوك" وشركاتها الست المُدرجة، حيث ركّز على استعراض كيفية خلق وتعزيز القيمة للمساهمين عبر جميع مراحل ومجالات أعمال "أدنوك" في قطاع الطاقة، وتقديم رؤى متكاملة حول الخطط والاستراتيجيات التي تعزز النمو والعوائد المستدامة للشركة.