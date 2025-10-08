«دبي للاستثمار» تضاعف إنتاجها من الزجاج

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الزجاج المسطح عبر خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، التابعة لها بالكامل.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الخط الجديد سيُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح من 600 طن يومياً إلى 1200 طن يومياً، وإنتاج زجاج فائق النقاء منخفض الشوائب في إنجاز يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028، حيث سيعتمد على تقنيات أتمتة متطورة وأنظمة موفرة للطاقة وضوابط تشغيل من الجيل الجديد.