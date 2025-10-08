150 دولة تشارك في «دبي للطيران 2025»

يجمع معرض دبي للطيران 2025، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار دبي ورلد سنترال (DWC) خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، أكثر من 1500 من أهم شركات الطيران والفضاء والدفاع، بزيادة قدرها 8000 متر مربع في مساحة العرض.

وكشف المعرض، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن النسخة الـ19 من الحدث تضم 200 من أحدث الطائرات في العالم بمشاركة إجمالية لأكثر من 150 دولة و440 جهة عارضة جديدة و18 جناحاً وطنياً.

وتفصيلاً، كشف معرض دبي للطيران 2025، عن مشاركة أبرز صناع القرار وقادة القطاع في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية وأهم الابتكارات وتهيئة المجال أمام بناء الشراكات، ما يعكس إسهام دبي في رسم ملامح مستقبل هذه المجالات عالمياً.

وتنطلق النسخة الـ19 من المعرض تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، حيث تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الاستدامة والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي والنقل المتقدم واستكشاف الفضاء وتطوير الجيل التالي من المواهب. وستكون نسخة هذا العام من الفعالية الأضخم والأكثر تركيزاً على المستقبل حتى الآن، حيث تجمع ما يزيد على 1500 من أبرز شركات الفضاء والدفاع حول العالم من أكثر من 47 دولة مع توقعات باستضافة 148 ألف زائر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس، عُقد بمشاركة وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، والرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين.

كما شارك في المؤتمر مساعد القائد العام لشؤون الموانئ في شرطة دبي، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، والخبير حامد محمد السيد الهاشمي، من شرطة دبي، ومدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، ورئيس مجلس إدارة مشروع معرض دبي للطيران، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات دبي»، يوجين باري، ونائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران، العميد محمد عبيد المرشودي، والمدير العام لشركة «إنفورما ماركتس»، تيموثي هاوز.

وخلال المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «يأتي معرض دبي للطيران 2025 في مرحلة مهمة من تاريخ قطاعي الطيران والفضاء، حيث تجتمع التكنولوجيا والاستدامة والتواصل العالمي لرسم ملامح جديدة لأساليب النقل المعتمدة في العالم».

وأضاف: «يعكس المعرض طموحات دولة الإمارات الرامية إلى ريادة هذه القطاعات وترسيخ دور دبي مركزاً رئيساً للتعاون والابتكار ومنصة متفردة لرسم الملامح المستقبلية لقطاعنا».

ويحتضن المعرض، الذي يعقد في مطار دبي ورلد سنترال (DWC) خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، أكثر من 200 من أحدث الطائرات وما يزيد على 120 شركة ناشئة وأكثر من 50 مستثمراً و350 متحدثاً ورائداً عالمياً مرموقاً لتقديم ما يتجاوز 350 ساعة من المحتوى الملهم من خلال 12 مساراً، منها سبع إضافات جديدة. كما تضع الفعالية معايير جديدة على مستوى قطاع الطيران العالمي باستضافتها أكثر من 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً.

ويشمل المعرض بذلك تمثيلاً إجمالياً لـ150 دولة، ونحو 100 جناح فاخر وأكثر من 20 جناحاً ثابتاً للعرض و8000 متر مربع من مساحة العرض الإضافية.

كما يوفر معرض دبي للطيران 2025 أربع منصات رئيسة، و12 مساراً تسلط الضوء على جوانب الاستدامة والدفاع والفضاء. وتنضم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية إلى العروض الجوية للمرة الأولى، في حين تغير فعالية عروض الطيران الليلية أسلوب التواصل من خلال الأنشطة على جانب مدرج الطائرات وغيرها من العروض الحية. ويقدم جناح الفضاء الأكبر من نوعه على الإطلاق، برنامج مؤتمر على مدى يومين، وفرص تواصل رفيعة المستوى وعروضاً غامرة. وتطرح نسخة هذا العام من المعرض مجموعة جديدة من الفعاليات المصممة للارتقاء بالتجربة نحو آفاق جديدة، منها سباق مدرج معرض دبي للطيران لمسافة خمسة كيلومترات، والذي يُقام ضمن أنشطة تحدي دبي للياقة، وغيرها من عروض الطائرات الثابتة.

100 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» في 2027

قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن مطار دبي الدولي في طريقه لتجاوز حاجز 95.3 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 100 مليون مسافر في عام 2027، وأن يواصل النمو ليبلغ نحو 115 مليوناً في عام 2031.

وأضاف غريفيث، في تصريحات على هامش الإعلان عن تفاصيل معرض «دبي للطيران 2025»، أن التركيز سينتقل بحلول عام 2032 إلى مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُتوقع أن يستوعب 124 مليون مسافر سنوياً بعد اكتمال المرحلة الجديدة من تطويره، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاءات جارية حالياً في المطار الجديد، وأن التصميم النهائي للمشروع شارف على الاكتمال.