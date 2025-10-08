إطلاق برنامج «رواد الابتكار» لدعم جيل جديد من المبتكرين الشباب

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن إطلاق أحدث برامجه «رواد الابتكار»، وهو مسابقة وطنية موجهة للطلاب لتقديم أفكار مبتكرة، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال.

وتنطلق النسخة الأولى من البرنامج برعاية «دبي للاستثمار»، وبالشراكة مع ست مؤسسات أكاديمية رائدة على مستوى دولة الإمارات، هي: جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة.

وسينظم البرنامج في مختلف إمارات الدولة، حيث سيتولى الشركاء من الجامعات استضافة فعاليات عرض الأفكار والمشاركة في لجان التحكيم وتقديم الدعم والإرشاد للفرق المشاركة. وستعرض الفرق الطلابية من مختلف أنحاء دولة الإمارات أفكارها أمام لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء، على أن تتأهل الفرق المختارة لليوم النهائي لعرض الأفكار في نوفمبر 2025.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية بقيمة 30 ألف درهم، و20 ألف درهم، و15 ألف درهم على التوالي، إضافة إلى الاستفادة من برامج التوجيه التي توفرها «دبي للاستثمار»، وإمكانية الوصول إلى برنامج مسرع الأعمال المصغر التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار. ومن خلال هذا البرنامج، سيتم تحفيز الطلاب على تحويل أفكارهم الطموحة إلى حلول عملية تعالج تحديات واقعية.

وتم فتح باب المشاركة في البرنامج لجميع طلبة الجامعات في دولة الإمارات، حيث لا يقتصر فقط على المنتسبين إلى شركاء الصندوق من القطاع الأكاديمي. وتتمثل رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار في بناء منصة وطنية تعزز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي: «يمثل إطلاق برنامج (رواد الابتكار) خطوة مهمة في مسيرة الصندوق نحو توسيع نطاق تأثيره وحضوره. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، نعمل على تعزيز تركيزنا الموجه نحو دعم الابتكار على المستوى الأكاديمي، ورفد الطلبة بالأدوات والموارد والمنصات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

