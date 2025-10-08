8800 شركة من 180 دولة تشارك في «جيتكس غلوبال 2025»

يسلّط معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون المنصة التي تجمع نخبة الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأكثر طموحاً للذكاء الاصطناعي في العالم.

وتقام فعاليات المعرض في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق بدءاً من علاج الأمراض الوراثية، مروراً بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.

ومع توقّعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2033 «وفقاً لتقديرات الأونكتاد»، يزداد الزخم العالمي لتسريع دمج هذه التقنية في القطاعات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.

وتشمل قائمة أبرز المشاركين «علي بابا كلاود»، و«إيه إم دي»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، و«دِل»، و«إي آند»، و«غوغل»، و«إتش بي إي»، و«هواوي»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«سيلزفورس»، و«سيمنز»، و«سنوفليك»، إلى جانب استعراض ابتكارات جديدة من «سيريبراس سيستمز»، و«داتا دوغ»، و«ميتسوبيشي»، وشركة «كوالكوم»، و«ريتال»، و«سيرفيس ناو»، و«تاتا إلكترونيكس»، و«تيليكوم إيطاليا»، و«تينستورينت».

وبالتوازي مع فعاليات «جيتكس غلوبال 2025»، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض الشركات الناشئة «إكسباند نورث ستار» في دبي هاربور، من 12 إلى 15 أكتوبر.

ويحتفل المعرض هذا العام بنسخته العاشرة، بمشاركة 2000 شركة ناشئة من أبرز الشركات سريعة النمو في مراحلها المتقدمة على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض «جيتكس غلوبال»، تريكسي لوه ميرماند، إن «القطاعات ذات الأهمية المستقبلية، ومن ضمنها مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، تشهد تلاقياً غير مسبوق بين براعة الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات الإنسانية»، مضيفة أن «معرض (جيتكس غلوبال 2025) يمنح زخماً جديداً لهذه التقنيات التحويلية، ليؤكد دوره المستمر باعتباره منصة رائدة تدفع مسيرة التقدم القائم على الابتكار في القطاعات والاقتصادات العالمية».

ويشهد معرض «جيتكس غلوبال 2025» عاماً استثنائياً من حيث المشاركة الدولية، مع انضمام البرازيل كشريك وطني بمشاركة أكبر وفد تقني لها على الإطلاق، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة الصربية وهيئة «الوجهة التقنية الباكستانية» كشركاء رئيسين.

كما تشهد دورة هذا العام مشاركة أجنحة جديدة من كندا، وتشيلي، والإكوادور، وإسبانيا، وتركيا، فضلًا عن حضور موسّع من أوروبا، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، وإفريقيا، وبلاد الشام، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للمعرض كمنصة تجمع الاقتصادات التقنية الناشئة حول العالم.

40 شركة «يونيكورن»

يستقطب معرض «إكسباند نورث ستار 2025» أكثر من 40 شركة «يونيكورن»، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة، ومن بين أبرز المشاركين، شركة «سيريبراس» التي تستعرض أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم بالشراكة مع مجموعة «G42»، فيما تكشف شركة «فلويدستاك» عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة غيغاواط واحد، كما تقدم شركة «إكسبانسيو» خمسة نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل نقلة نوعية في مجالات الواقع المعزز، والرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية.