تطوير آليات تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات «سندك» اجتماعها الأول مع شركات التأمين العاملة في الدولة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة المؤسسية مع قطاع التأمين، وبهدف تحسين وتطوير آليات تسوية المنازعات ومعالجتها وفق مبادئ العدالة والشفافية التي تعزز حماية المستهلك. واستعرض الاجتماع أهداف ومهام «سندك» والإنجازات المحققة في المرحلة السابقة، مع التركيز على دورها في دعم استقرار المنظومة التأمينية في الإمارات، وحماية حقوق المستهلك.

كما تم استعراض اختصاصات الوحدة، ونطاق عملها، ونظامها الداخلي، إضافة إلى أبرز الفرص التطويرية، والتوقعات المستقبلية لتسوية المنازعات التأمينية.