حمدان بن محمد: ندعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات «يونيكورن» عالمية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «مقر رواد أعمال دبي»، المنصة الرائدة التي تهدف إلى توحيد وتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة. ويأتي إطلاق المقر بمبادرة مشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليكون بمنزلة منصة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز نمو رواد الأعمال في دبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمقر أمس في فندق «25 أورز بمنطقة ون سنترال»، بالدور الذي سيقوم به المقر في توحيد ودعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، مؤكداً أهمية تضافر جهود الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كل مقومات النجاح لرواد الأعمال والمبتكرين.

وقال سموه: «تؤمن دبي بأن ريادة الأعمال ليست مجرد نشاط اقتصادي عادي، بل هي رافد رئيس يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومحرك دفع أساسي لصناعة المستقبل. نحن نعمل على ترسيخ بيئة تحتضن المبدعين وتفتح أمامهم الآفاق لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص نجاح تسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع. فدعم رواد الأعمال هو استثمار في طاقات الإنسان، وفي قدرة مجتمعنا على التجدد، والمضي بثقة نحو غد أكثر ازدهاراً للإمارات والعالم. شاهدنا العديد من الشركات الناشئة تنطلق من دبي نحو العالمية. وهدفنا أن تكون دبي منصة ينطلق منها أصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى نجاحات أكبر».

وأضاف سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم (مقرّ روّاد أعمال دبي)، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تُعدّ منصة رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز منظومة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة. هدفنا توفير أفضل بيئة أعمال في العالم، وأن نُمهّد الطريق أمام أجيال جديدة من روّاد الأعمال، وأن ندعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات (يونيكورن) عالمية، ونُعزّز الحضور الإقليمي والدولي لـ400 شركة صغيرة ومتوسطة. من دبي انطلقت قصص نجاح عالمية في مجال ريادة الأعمال، واليوم نواصل البناء على تلك الإنجازات لنعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية لروّاد الأعمال وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى «مقر رواد أعمال دبي»، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري.

ويُعد «مقر رواد أعمال دبي» أول منصة من نوعها تدمج بين الحضور الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع رواد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد. وقد انضم إلى المقر أكثر من 25 شريكاً رائداً من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات رأس المال المُخاطر، والخدمات المالية، والاتصالات، وحاضنات الابتكار وغيرها، ما يعزز دوره منصة أساسية ضمن منظومة الابتكار في دبي.

وتمكن هذه الخطوة رواد الأعمال من الوصول إلى موارد جديدة لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح.

وبصفته إحدى المبادرات الرائدة ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يسهم «مقر رواد أعمال دبي» في تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، بما في ذلك دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات «يونيكورن» عالمية بقيمة تتجاوز مليار دولار انطلاقاً من دبي، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها دولياً بحلول عام 2033. ومن خلال شراكات مع رواد المنظومات الابتكارية محلياً وعالمياً، تؤكد المبادرة التزام دبي بدعم الابتكار وتسريع نمو منظومة ريادة الأعمال في القطاعات الاستراتيجية التي تنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويقدم «مقر رواد أعمال دبي» نهجاً تحولياً في بناء المنظومات الداعمة لريادة الأعمال مع خدمات متكاملة تدعم المؤسسين في جميع مراحل نمو مشاريعهم، وذلك من خلال توحيد الموارد وتوفير نقطة دخول مبسطة لرواد الأعمال. وبفضل نموذجها المتميز الذي يُعرَف باسم «هاب آند سبوك»، يعمل المقر محوراً جاذباً في مشهد الابتكار بدبي، مع ربط سلس بالمناطق الحرة وحاضنات ومسرّعات الأعمال في الإمارة.

ويتيح المقر لرواد الأعمال الاستفادة من باقة متعددة من الخدمات الأساسية، تشمل: برامج التسريع المعنية بكل قطاع، وتوجيهات بإشراف خبراء، إلى جانب فعاليات وفرص نوعية للتواصل مع المستثمرين، وذلك من خلال مجمع حيوي للعمل المشترك، ومنصة رقمية شاملة. كما يستفيد رواد الأعمال من خدمات استشارية مخصصة، وشراكات في تأسيس المشاريع، وفرص مميزة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في المنظومات العالمية، بالإضافة إلى المساعدة خلال مرحلة التأسيس والحصول على التراخيص.

وبهذه المناسبة، قال عمر سلطان العلماء: «يمثل إطلاق (مقر رواد أعمال دبي) محطة فارقة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال الرقمية. وتجسّد هذه الخطوة التزامنا ببناء منظومة متكاملة تركّز على مؤسسي الشركات الريادية، وتتكامل مع الجهود الرامية لتسريع وتيرة الابتكار، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالمياً. ومن خلال التعاون الوثيق بين كافة الشركاء والجهات المعنية، سيشكّل المركز محركاً محورياً للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة لرواد الأعمال الطموحين حول العالم».

وقال هلال سعيد المري: «يعكس إطلاق (مقر رواد أعمال دبي) الرؤية الاستراتيجية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويؤكد إطلاق المقر الالتزام بتعزيز نمو الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار والتواصل العالمي. ويهدف المقر إلى توحيد الموارد، وبناء علاقات مميزة بين الجهات العاملة كافة ضمن منظومة الشركات الناشئة، وهو ما يوفر منصة مثالية للجيل المقبل من رواد الأعمال تمكنهم من القيام بدور محوري في تأسيس مشاريع عالية التأثير تتماشى مع اقتصاد دبي المستقبلي».

المزايا الرئيسة لمبادرة «مقرّ رواد أعمال دبي»

• مجمّع حيوي لتعزيز التعاون والنمو: يقع «مقر رواد أعمال دبي» في فندق «25 أورز بمنطقة ون سنترال»، ويمثل مجمعاً حيوياً، بحيث يتيح للمؤسسين والمستثمرين والشركات والجهات الحكومية المعنية التواصل والتعاون معاً. ويضمّ المقرّ مساحات عمل مشتركة عصرية، وقاعات اجتماعات، ومناطق مفتوحة للتواصل، ويستضيف برنامجاً حافلاً من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التواصل، وتبادل المعارف.

• برامج مميزة عالمية المستوى لتسريع الأعمال وتوجيهها: يوفر المقر برامج نمو مخصصة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات الناشئة في مختلف القطاعات، وذلك عبر الشراكات الاستراتيجية مع جهات عالمية مرموقة في مجال بناء منظومات الشركات الناشئة. وتوفر هذه المبادرات المميزة أدوات عملية وتوجيهات لخبراء، ورؤى قابلة للتنفيذ لتمكين المؤسسين في مسيرتهم، بدءاً من مرحلة وضع فكرة المشروع حتى الوصول إلى تحقيق الريادة في السوق.

• تمكين رواد الأعمال من الوصول لمنظومة مركزية: يمثل المقر مركزاً شاملاً لرواد الأعمال يوفّر وصولاً سهلاً للموارد اللازمة للتأسيس والنمو.

• تسهيل دخول الشركات الناشئة العالمية إلى السوق: يشكل «مقرّ رواد أعمال دبي» منصة مميزة لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العالمية على دخول سوق دبي، إذ يقدم إرشادات شاملة بشأن تأسيس الأعمال.

• التعلم وتطوير المهارات: يوفر المقر منصة رقمية لتقديم فرص التعلم لرواد الأعمال، بما يتيح لهم الوصول إلى بيانات تشمل كافة الجهات المعنية ضمن منظومة الشركات الناشئة في دبي.

• تمكين مؤسسي الأعمال من خلال اتباع نهج مبتكر: يوفر لرواد الأعمال المزيج المناسب من الموارد والتوجيه والفرص اللازمة لتسريع نمو الشركات الناشئة.

حمدان بن محمد:

• من دبي انطلقت قصص نجاح عالمية في مجال ريادة الأعمال، واليوم نواصل البناء على تلك الإنجازات.

• دبي تؤمن بأن ريادة الأعمال ليست مجرد نشاط اقتصادي عادي، بل هي رافد رئيس يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.