«الاتحادية للشباب» تطلق مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، حزمة من المبادرات النوعية المتخصصة تحت شعار «شباب يصنعون اقتصاد الغد»، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من ريادة الأعمال، والمساهمة في زيادة فرصهم وتحفيزهم على الابتكار، وتسهيل وصولهم إلى الموارد والأدوات العملية. وتتيح حزمة المبادرات للشباب القدرة على تأسيس مشاريع نوعية، تعزز من مشاركتهم الفاعلة في بناء اقتصاد وطني تنافسي محلياً وعالمياً، وذلك ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مقر المؤثرين بإمارة دبي، بحضور وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ومدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار. وأكد النيادي، أن «هذه الحملة تترجم بمبادراتها النوعية رؤية وتوجيهات القيادة في تمكين الشباب الإماراتي، ومنحهم الأدوات والفرص لبناء مستقبل اقتصادي مبتكر ومستدام، إذ تؤمن الإمارات بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، والشباب هم أساس هذا التوجه الوطني الراسخ في نهجها التنموي».

من جانبه، قال خالد النعيمي إن مشاركة المؤسسة الاتحادية للشباب، في حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» تأتي كونها جزءاً من التزاماتها بدعم الشباب في مختلف مراحل رحلتهم الريادية.