برنامج لتدريب 10 آلاف مواطن على مهارات ريادة الأعمال

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، ومنصة «Ignyte»، المنصة الرقمية العالمية المخصصة لدعم نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي طورها مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال الإماراتيين، والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة على مهارات ريادة الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية جديدة.

ويتضمن البرنامج تدريباً مكثفاً حول «أساسيات ريادة الأعمال» لمدة ثلاثة أيام، وآخر حول «ريادة الأعمال المتكامل»، يمثل تجربة تدريبية شاملة تمتد على مدى ستة أيام.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب الإماراتي وتمكنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي، أمس، من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري والرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون.

ويهدف برنامج «ريادة الأعمال» إلى استقطاب 10 آلاف مواطن ومواطنة في برنامج موحد يجمع بين أساسيات وممارسات ريادة الأعمال لرواد الأعمال الجدد، وبرنامج متقدم يشمل رحلة شاملة من التأسيس إلى النمو المستدام والتوسع العالمي، وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من إطلاق مشاريع نوعية تحقق نمواً محلياً وتنافساً عالمياً، وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي غير النفطي للاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالله آل صالح أن برنامج «ريادة الأعمال» يرسخ رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية لريادة الأعمال والابتكار، لاسيما أن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عارف أميري، أن برنامج «ريادة الأعمال» يمثل فرصة نوعية للشباب الإماراتي لاكتساب المهارات العملية والعلمية التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قابلة للنمو والتوسع ويجسد استقطاب 10 آلاف مشارك التزام الدولة ببناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة التحولات الاقتصادية المستقبلية بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».