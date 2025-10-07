«طيران الإمارات» تستثمر 30 مليون درهم لتدريب أطقم الضيافة

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، افتتاح مركز التميز في الضيافة التابع للناقلة، وهو منشأة تدريبية جديدة على مستوى عالمي في دبي، مخصصة لتوفير تجربة تدريب راقية لنحو 25 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة، تركّز على ترسيخ معايير التميّز في فنون الضيافة.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنها استثمرت المنشأة الجديدة وبرنامجها التدريبي بنحو 30 مليون درهم، وتضم مطعماً وصالة رحبة تتسع لنحو 170 ضيفاً، إلى جانب مطابخ عرض فاخرة وثمانية فصول دراسية مجهّزة بأحدث التقنيات، ومن المقرر تدريب أكثر من 10 آلاف من أفراد أطقم الضيافة في هذه المنشأة بنهاية العام الجاري.

ويُعدّ مركز التميّز في الضيافة التابع لـ«طيران الإمارات»، منصة لتدريب نخبة من الكوادر على تقديم خدمات راقية مستوحاة من معايير المطاعم الحاصلة على «نجوم ميشلان»، تشمل أساليب تقديم الطعام الفاخر، والتفاعل المتميّز مع الضيوف، وفنون الخدمة الرفيعة.

وفي عام 2020، بدأت «طيران الإمارات» شراكة مع كلية «لوزان» الفندقية في سويسرا، إحدى أبرز كليات إدارة الضيافة في العالم، لوضع استراتيجية جديدة لترسيخ مفهوم الضيافة الراقية، والتي أثمرت عن نجاح كبير.

وقال نائب رئيس أول دائرة خدمات الضيافة في «طيران الإمارات»، توماس ناي: «تواصل (طيران الإمارات) الارتقاء بتجربة السفر بـ(تميّز دائم)، والتي نعد بها عملاءنا، وقد استثمرنا في أعلى مستويات التدريب على الضيافة الفاخرة، لتمكين أطقم الضيافة من فهم احتياجات عملائنا وتقديم لحظات استثنائية لا تُنسى، ويسعدنا أن نتيح لطاقمنا تجربة تدريب غامرة ليعيشوا فيها الأجواء التي تُجسّد جوهر ضيافة (طيران الإمارات) المتميّزة، وإعداد أطقم ضيافة بمعايير عالمية».

ويوفر مركز «طيران الإمارات» الجديد برامج تدريبية متكاملة تعكس مستوى الاستثمار والدقة التي تعتمدها الناقلة في إعداد أطقمها، تشمل تجارب طعام راقية يعيش خلالها أفراد الطاقم دور الضيوف لتذوق أطباق من الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإشراف مدربي الضيافة الرئيسين، إلى جانب جلسات طهي متخصصة يتعلمون فيها فنون إعداد وتقديم الأطباق بمستوى المطاعم العالمية، كما يقدّم برنامج «فن الخدمة» تدريباً متقدماً يركّز على مهارات التواصل والذكاء العاطفي، ويتعمق في جوهر الضيافة الراقية بوصفها حواراً إنسانياً يقوم على الفطنة، والاهتمام، وتخصيص التجربة لكل ضيف.