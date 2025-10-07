تمويلات البنوك تسجل خلال أغسطس أكبر زيادة شهرية في 6 سنوات

قدمت البنوك العاملة في الدولة خلال شهر أغسطس الماضي منفرداً تمويلات لكل الأنشطة الاقتصادية ولغير المقيمين بقيمة 51 مليار درهم، ليصل الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح في نهاية الشهر إلى تريليونين و417 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و366 ملياراً في نهاية يوليو السابق بنمو شهري نسبته 2.2%، وتُعدّ هذه أكبر زيادة شهرية للائتمان منذ ست سنوات، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.

كما واصلت الودائع المصرفية نموها خلال شهر الرصد، مسجلةً في نهايته أيضاً ثلاثة تريليونات و128.5 مليار درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و80.3 ملياراً في نهاية يوليو السابق، بارتفاع شهري قدره 48.2 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.6%. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.3% إلى خمسة تريليونات و87 مليار درهم مقارنة مع خمسة تريليونات و24 مليار درهم بزيادة قيمتها 63 مليار درهم خلال فترة الرصد.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.1%، من 864 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس 2025، وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بتراجعات في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وللودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 54.2%، متجاوزاً الارتفاع في العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسب 0.2% و32.2% و2.6% على التوالي.

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أيضاً أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية سجّل في نهاية أغسطس الماضي 972.7 مليار درهم مقارنة مع 969 ملياراً في نهاية يوليو السابق بزيادة شهرية قيمتها 3.7 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 0.4%، وتشمل أصول المصرف المركزي الأجنبية أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك في الخارج بقيمة 349.1 مليار درهم وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 575.2 مليار درهم وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 48.4 مليار درهم.

وأظهرت ميزانية «المركزي» العمومية، لشهر أغسطس، امتلاكه إجمالي أصول بقيمة تريليون وسبعة مليارات درهم قابلتها في جانب الخصوم القيمة نفسها.

