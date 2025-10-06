"فلاي دبي" تحدد ضوابط لحمل وحدات "باور بانك"

أعلنت شركة "فلاي دبي" عن قواعد جديدة تتعلق بحمل بطاريات الشحن المتنقلة (باور بانك) على متن رحلاتها، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2025.

وذكرت في بيان على موقعها الشبكي، أنه يمكن للمسافرين حمل بطارية شحن متنقلة واحدة في أمتعة اليد، وذلك وفقًا للقواعد التالية:

· أن لا تتجاوز سعتها 100 واط/ساعة، ويجب أن تحتوي على معلومات واضحة ومرئية حول سعتها.

· يمنع حمل الأجهزة التي تتجاوز سعتها 100 واط/ساعة.

· لا يُسمح باستخدام الشواحن المتنقلة على متن الطائرة، بما في ذلك شحن الأجهزة أو شحن البطارية نفسها باستخدام مقابس الطاقة في الطائرة.

· يجب تخزين الشواحن المتنقلة في أمتعة اليد فقط، إما تحت المقعد أو في جيب المقعد الأمامي ولا يجوز وضعها في الخزائن العلوية.

· يجب أن تكون بطارية الشحن المتنقلة مطفأًة ومحمية من التشغيل العرضي.

· يُوصى بالاحتفاظ ببطارية الشحن المتنقلة (باور بنك) في غلافها الأصلي أو في محفظة واقية.

· لا يسمح بحملها في الأمتعة المسجلة.