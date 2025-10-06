«الطيران المدني» تطلق مشروعات بـ «الذكاء الاصطناعي»

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن مختبر الذكاء الاصطناعي الذي نظمته بجناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب لأعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المنعقد في مونتريال، عدداً من المشاريع المبتكرة، مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير منصات ذكاء اصطناعي متخصصة لدعم مختلف المجالات داخل الهيئة، منها مساعد ذكاء اصطناعي عام لدعم موظفي الهيئة، ومساعد افتراضي متخصص بمعلومات الملاحة الجوية لدعم الطيارين والمتخصصين، ومساعد ذكي لتسهيل تطبيق أنظمة الموارد البشرية واستقطاب المواهب.