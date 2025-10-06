شراكة لدعم الشركات الألمانية في دبي

وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) اتفاق شراكة استراتيجية مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، لتسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق الإماراتية انطلاقاً من مناطق السلطة، وتعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، والتصنيع الذكي، والتجارة الرقمية.

جاء توقيع الاتفاق خلال حفل رسمي في «دبي كوميرسيتي»، بحضور القنصل العام لألمانيا في دبي، سيبيل بفاف، والرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، والمدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، آمنة لوتاه، والرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي، الدكتور مارتن هينكلمان.

ينص اتفاق الشراكة على تأسيس «المكتب الألماني لدعم الأعمال» إلى جانب منصة مشتركة للابتكار الصناعي، علاوة على «المسار السريع» للبضائع والشركات الألمانية المصدّرة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي.