متعاملون يقبلون على بيع سبائك الذهب للاستفادة من الارتفاعات السعرية الكبيرة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة بنهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 11.25 و15.25 درهما للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

فيما واصلت الأسعار زياداتها للأسبوع السابع على التوالي، وبلغ إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب 66.25 درهما خلال سبعة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مواصلة أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة غير مسبوقة وبقيم كبيرة للأسبوع السابع على التوالي جعل العديد من المتعاملين يقبلون على بيع منتجات لسبائك الذهب للاستفادة من الزيادات السعرية، فيما شهدت الأسواق حالة من بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطا 468.5 درهما، بارتفاع قيمته 15.25 درهما، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 433.75 درهما، بزيادة 13.75 درهما.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 415.75 درهما، بارتفاع 13.25 درهما. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 356.5درهماً، وبزيادة بلغت 11.25 درهما.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «استمرار أسعار المعدن الأصفر في تسجيل ارتفاعات قياسية جديدة وصلت لمعدلاتها الأعلى تاريخيا، حفز العديد من المتعاملين خلال الفترة الأخيرة على بيع منتجات للسبائك الذهبية للاستفادة من تلك الزيادات».

وأشار إلى أن «الارتفاعات السعرية الكبيرة للذهب حدت من معدلات الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع تأجيل بعض المتعاملين لقرار الشراء أملا في عودة أسعار الذهب للتراجع خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «أسعار الذهب وصلت لمعدلات تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وسجلت زيادات بقيم كبيرة خلال فترة قصيرة ما جعل العديد من المتعاملين يقبلون على بيع منتجات للسبائك والعملات الذهبية بحوزتهم إلى المتاجر».

وأضاف أنه «على الرغم من أن الزيادات السعرية حفزت العديد من المتعاملين على بيع منتجات للسبائك، إلا أنها في الوقت نفسه جعلت بعض المتعاملين يشترون سبائك، ولكن بأحجام متوسطة وذلك مع توقع استمرار الأسعار في الارتفاع وخصوصا وانه سجل زيادات استمرت لسبعة أسابيع متوالية».

وقال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، إن «الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة رفع من توجه بعض المتعاملين لبيع منتجات للسبائك وبشكل حذر، فيما حدت الزيادات السعرية من مستويات الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك مع تأجيل العديد من المتعاملين لقرارات الشراء ترقبا لتراجع الأسعار حتى يقبلوا على الشراء».