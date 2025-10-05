«فوركس دبي 2025» ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي

تستضيف دبي، غداً وبعد غدٍ (6 و7 أكتوبر) في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات «فوركس دبي 2025»، الذي يُعد من أبرز التجمعات العالمية لخبراء التداول والتقنيات المالية. ويأتي الحدث في وقت تشهد فيه الإمارات تسارعاً لافتاً في مسيرة التحول الرقمي، بفضل بنية تحتية متقدمة في الاتصالات والمعلومات جذبت آلاف الشركات والكفاءات العالمية إلى الدولة.

ويُعد معرض «فوركس دبي» أحد أهم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال «الفوركس» بالشرق الأوسط، لا سيما أنه يمثل ملتقى عالميا يجمع تحت سقف واحد الوسطاء والمتداولين والمستثمرين ومزودي السيولة وشركاء التسويق بالعمولة والمبتكرين في التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم. وسيحظى المشاركون بفرصة استكشاف أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا المالية، والاستفادة من خبرات ورؤى نخبة من القادة المؤثرين، مما يمنحهم ميزة تنافسية في قلب أحد أهم المراكز المالية العالمية.

وأعلنت شركة (VT Markets) عن مشاركتها في المعرض، حيث تطلق الشركة، أسبوع (VT Markets) في دبي، وهو سلسلة من الفعاليات الحصرية المخصصة لعملائها وشركائها في دبي.

ويتزامن مشاركة الشركة بالمعرض مع إعلانها عن افتتاح مكتب جديد لها في دبي تمهيدا لتوسيع حضورها الإقليمي وتعزيز شراكاتها في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد للشركة، المتخصصة في مجال الوساطة متعددة الأصول، عقب حصولها على ترخيص الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الشركة بتعزيز حضورها المحلي والإقليمي، وتوسيع شبكة علاقاتها مع المتداولين والشركاء في الشرق الأوسط.

ويمتد أسبوع (VT Markets) دبي بمجموعة من الحلقات النقاشية المغلقة واللقاءات الخاصة مع العملاء بحضور نخبة من رواد صناعة التداول والتمويل في المنطقة.

بدورها أعلنت شركة «Traze»، المتخصصة في مجال التداول عبر الإنترنت، عن مشاركتها كراعٍ مميز في معرض «فوركس دبي 2025». وتستعد «Traze» لإطلاق مجموعة من أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صُممت خصيصًا لإحداث نقلة نوعية في تجربة التداول لعملائها. وتهدف هذه الابتكارات إلى تزويد المتداولين بأدوات تمنحهم رؤى استباقية، وتُحسّن كفاءتهم التشغيلية، وتوفر لهم استراتيجيات مصممة خصيصا لهم. ومن المقرر أن يقدم رئيس قسم التسويق، أفشين ستوده، رؤية شاملة لخارطة الطريق المستقبلية للشركة بعنوان: «احتراف التداول بالذكاء الاصطناعي: انتقل باستراتيجيتك إلى المستوى التالي».

وأشار ستوده، إلى أنه بفضل المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمركز رائد للابتكار المالي، يُسعدنا أن نسلّط الضوء على دور «Traze» في قيادة مستقبل التداول الرقمي على مستوى العالم.

من جانبه قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسامة الصيفي: «يعد هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع المتداولين ورواد القطاع في المنطقة، خاصة أنه يأتي بعد فترة وجيزة من حصول Traze في شهر أبريل الماضي على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات».