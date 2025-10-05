«المركزي» يمنح «كامل باي» موافقة مبدئية لتقديم حلول الدفع المبسطة

منح مصرف الإمارات المركزي، شركة «كامل باي»، الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، الموافقة المبدئية وخدمات (SVF)، ضمن فئتي خدمات تخزين القيمة، ما يمكنها من تقديم خدمات دفع متكاملة، تشمل الرواتب والمدفوعات التجارية والدفع بالتجزئة.

وستقدّم «كامل باي» حلول دفع متكاملة للأعمال، تتيح لأصحاب العمل إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات الأخرى بسهولة وكفاءة وامتثال، بينما يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد، والاستفادة من حزمة من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر بساطة وأماناً وراحة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين القمزي: «تؤكد هذه الموافقة الأولية التزامنا بترسيخ منظومة مالية قائمة على الثقة والابتكار والشمول، ما يتيح تمكين المجتمعات الأقل حظاً، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات».

وأضاف الشريك المؤسس والمدير، سعدات يعقوب: «هذه الموافقة تعكس رؤيتنا في بناء منصة دفع إماراتية موثوقة، وتبسيط الوصول إلى الخدمات المالية للأعمال والموظفين في مختلف أنحاء الدولة، بما يدفع أجندة النمو الشامل للإمارات قدماً».