خبراء: نمو كبير في الطلب على وحدات «العقارات المستدامة» بالإمارات

شهدت فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025)، الذي انتهت أعماله بدبي أخيراً، مظاهر لافتة لعرض شركات مختلفة في قطاعات الطاقة و العقارات والإنشاءات عبر منصاتها بأجنحة المعرض مبادرات متنوّعة لدعم قطاع الاستدامة.

وأفاد خبراء ومسؤولون لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال المعرض، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، بأن فعاليات الدورة الجديدة للمعرض سجلت نمواً ملحوظاً في طرح مبادرات تتعلق بدعم الاستدامة، لافتين إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة على وحدات العقارات التي تواكب معايير الاستدامة، وبشكل حفز الشركات على التوسّع في قطاع العقارات المدعومة بخطط الاستدامة.

وتفصيلاً، قال عضو اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المبيعات واللوجيستات في معرض «ويتيكس»، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، إن «فعاليات الدورة الـ27 من معرض (ويتيكس) لتكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، شهدت إقبالاً كبيراً من الشركات المشاركة في فعاليات المعرض في طرح واستعراض المبادرات الداعمة لقطاع الاستدامة».

وأضاف أن «شركات الطاقة والعقارات عزّزت من طرحها للحلول والمبادرات التي تعزز قطاع الاستدامة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على تلك الحلول ونمو عمليات تبني المعايير الداعمة للاستدامة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمشاريع في «داماك العقارية»، محمد الطحاينة، إن «الشركة عرضت عبر مشاركتها في فعاليات المعرض مبادرات الاستدامة المختلفة في القطاع العقاري، إذ استثمرت الشركة نحو 23 مليون درهم في تقنيات البناء الأخضر، شملت الطباعة ثلاثية الأبعاد للمواد غير الخرسانية، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتوفير حلول دمج الطاقة الشمسية. كما عزّزت شراكاتها مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ما يعكس التزامها بالتوافق مع الممارسات والمعايير العالمية في الاستدامة». وأضاف أن «الشركة عبر منصاتها في المعرض أوضحت كيف أنها أحرزت تقدماً ملموساً في خفض معدل بصمتها البيئية خلال عام 2024، إذ انخفضت الانبعاثات بفضل تدابير الكفاءة مثل أنظمة التبريد المحسّنة والإضاءة الذكية»، لافتاً إلى أن ذلك تزامن مع اعتمادها بشكلٍ أكبر على مصادر الطاقة النظيفة مثل زيادة تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتوفير حلول تسخين المياه بالطاقة الشمسية في مختلف مجتمعاتها السكنية.

وأشار إلى أن «الشركة سجلت في إطار إدارة النفايات، زيادة بنسبة 47.2% في معدلات إعادة التدوير، وانخفاضاً بنسبة 21% في النفايات العامة، كما عزّزت إدارة الموارد المائية لديها من خلال معالجة 32.8 مليون غالون من مياه الصرف الصحي، ما أسهم في تقليل الاعتماد على المياه العذبة للري».

بدوره، قال مدير إدارة نمذجة معلومات البناء في شركة «بن غاطي العقارية»، كرم باقي، إن «الشركة عرضت عبر منصتها في معرض (ويتيكس) عدداً من مبادراتها الداعمة للاستدامة، وأبرزها مشروع (بوجاتي ريزدنس) عبر استخدام أدوات وتقنيات للذكاء الاصطناعي، ما أدى لاختصار الوقت بمعدلات كبيرة وتحديد وحصر دقيق للخامات والمواد اللازمة لتصنيع واجهة المشروع، وهو ما أدى لتقليل هدر المواد المستخدمة لتشييد الواجهة».

وأوضح مدير تطوير الأعمال في شركة «الواحة الخضراء للإنشاءات»، حمود محمد، أن «أسواق الإمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً كبيراً من المتعاملين في الطلب على وحدات العقارات التي تواكب معايير الاستدامة سواء في مجالات المياه أو الطاقة، وذلك بدعم من ارتفاع الوعي لدى الأفراد والشركات بمدى الجدوى الناجمة عن تعزيز معايير الاستدامة في الوحدات العقارية».

وأضاف أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق نمواً بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة في الطلب على العقارات المعززة بمعايير الاستدامة، والتي تمتاز بها الأسواق الإماراتية وتشهد ارتفاعاً كبيراً في تبني شركات العقارات والإنشاءات للمشاريع المدعومة بمعايير الاستدامة».

وقالت مدير الأعمال في شركة «زين سوفت» لحلول المشاريع، ريبي ايكيا، إن «أسواق الإمارات تشهد نمواً مستمراً خلال الفترة الأخيرة في الطلب على المشاريع التي تعتمد على معايير الاستدامة، والتي يدعمها تبني أنظمة التكنولوجيا الحديثة».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «الشركة استعرضت مشروع الخليج التجاري الذي تنفذه (إمباور)، وحققت من خلاله إنجازاً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين على التوالي؛ الأولى عن (أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق) بقدرة موصلة، والثانية عن (أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم) حيث تقدم خدماتها لـ201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية و الفندقية والخدماتية».

وأضاف أن «تنفيذ الشركة أكبر مشروع لتبريد المناطق على مستوى العالم يعكس المكانة الريادية لدبي كمنصة عالمية للابتكار في مجالات الطاقة والاستدامة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر».