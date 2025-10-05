دبي تستضيف «رائدات الأعمال في الشرق الأوسط»

تستضيف دبي مؤتمر «رائدات الأعمال في الشرق الأوسط» في الفترة من 7- 9 أكتوبر الجاري، وتُقام النسخة السادسة للحدث الرائد إقليمياً تحت شعار «الطموح – الإلهام – القيادة»، بمشاركة نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات من الصعيد المحلي والعالمي لاستعراض مسيرة نجاحهن في ريادة الأعمال بالمنطقة خلال المؤتمر. وقالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة بأبوظبي، شيخة المزروعي: «يُعد هذا الحدث المنصة المثالية لتسليط الضوء على إنجازات القيادات النسائية والرؤية الواعدة لرائدات الأعمال في مختلف المجالات بالمنطقة، كما يسهم في تعزيز إلهام وعزيمة المرأة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة».