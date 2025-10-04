القطاع الخاص الإماراتي يسجل أقوى أداء منذ 7 أشهر

أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال»، أن القطاع الخاص غير النفطي في الدولة شهد أقوى توسع له منذ سبعة أشهر في سبتمبر 2025، مدفوعاً بارتفاع قوي في الأعمال الجديدة.

وللشهر الثاني على التوالي، ارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية، من 53.3 نقطة في أغسطس إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.

وحقق هذا الارتفاع توسعاً قوياً آخر في النشاط التجاري وزيادة أسرع في التوظيف.

وإلى جانب إشارته إلى تحسن قوي وأسرع في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، سجل المؤشر أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

وكان العامل الأساسي وراء ذلك، التعافي القوي في نمو الطلب على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في سبتمبر، فيما تسارع التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.

وكان التحسن في حجم المبيعات مدعوماً إلى حد كبير بالعملاء المحليين، كما ارتفعت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب.

وأشار ارتفاع الطلبات إلى زيادة قوية في مستويات الإنتاج في نهاية الربع الثالث. وربطت الشركات المشمولة بدراسة المؤشر، بشكل عام، ارتفاع النشاط بزيادة الطلب والمشروعات الجارية، وأنشطة التسويق والسياسات الحكومية الداعمة.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات سبتمبر إلى أن الشركات أصبحت أكثر قدرة على الحد من الضغوط على قدرتها التجارية، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة التوظيف، إلى جانب استخدام المخزون لتلبية الطلبات. وقد ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو.

إلى ذلك، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعاً أقوى في مبيعاتها بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 54.2 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ53.6 نقطة في أغسطس، وهو ما يتماشى مع أداء النمو الذي أشار إليه مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات. وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي بوجود زيادة حادة في مستويات الأعمال الجديدة، مقارنة بشهر أغسطس. كما تسارعت وتيرة نمو المبيعات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وأدى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة إلى توسع قوي في الإنتاج، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.