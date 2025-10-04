شركات الطيران تُجدول 10.7 ملايين مقعد في «دبي الدولي» خلال أكتوبر

سجل مطار دبي الدولي، خلال أكتوبر الجاري، أكثر من 5.35 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10.7 ملايين في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي يبقى أكثر مطارات العالم ازدحاماً في أكتوبر 2025، مع 5.35 ملايين مقعد، بزيادة قدرها 4% في السعة المقعدية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وواصل «دبي الدولي» تحقيق مكاسب قوية مقارنة بمستويات العام الماضي، حيث ارتفعت السعة المقعدية في المطار بمعدلات نمو متواصلة منذ بداية العام الجاري، وسجل مستوى قياسياً خلال ذروة صيف العام الجاري.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024، والنصف الأول من العام الجاري.

وتخطت السعة المقعدية في مطار دبي الدولي حاجز خمسة ملايين مقعد في جميع الأشهر منذ بداية العام الجاري باستثناء فبراير، حيث سجل المطار 5.3 ملايين مقعد خلال يناير و4.78 ملايين في فبراير، ليرتفع العدد إلى 5.16 ملايين في مارس، وخمسة ملايين في أبريل، و5.2 ملايين في مايو، و5.1 ملايين في يونيو، و5.28 ملايين في يوليو، و5.34 ملايين في أغسطس، و5.1 ملايين في سبتمبر.

دولياً، حل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.2 ملايين مقعد، بفارق وصل إلى أكثر من مليون مقعد مع «دبي الدولي» المتصدّر، تلاه مطار سيؤول بنحو 3.7 ملايين مقعد، وأمستردام بـ3.67 ملايين مقعد، وإسطنبول في المركز الخامس بنحو 3.66 ملايين مقعد.

كما واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بفارق ضئيل بعد مطار هارتسفيلد أتلانتا الأميركي الذي سجل نحو 5.4 ملايين مقعد خلال أكتوبر الجاري.

ووفقاً لـ«أو إيه جي»، احتل مطار دبي الدولي المركز الثاني في المؤشر الإجمالي بعد «هارتسفيلد أتلانتا»، موضحة أن الفارق بين المطارين يصل إلى 74 ألفاً و759 مقعداً فقط، ما يُبقي المنافسة على لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً محتدمة للغاية.

وفي المؤشر الإجمالي جاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بنحو 4.68 ملايين مقعد، وشيكاغو في المركز الرابع بنحو 4.64 ملايين مقعد، وإسطنبول خامساً بـ4.5 ملايين مقعد. وحقّق مطار دبي الدولي أداء قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه.