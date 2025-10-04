299 مستثمراً من 48 جنسية يشاركون في تمويل عاشر عقار مُـرمَّـز في دبي

شارك 299 مستثمراً من 48 جنسية في تمويل العقار المُرمَّز العاشر، الذي تطرحه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك خلال ساعات قليلة من فتح باب الاستثمار في المشروع، الذي يقع في «دبي هيلز استيت». وكانت «أراضي دبي» أعلنت طرح عاشر عقار مُرمَّز، أمس عبر منصة «بريبكو منت».

ويتمثل العقار العاشر في شقة مكوّنة من غرفتي نوم، تقع في «إكزيكتيف رزيدنسز 1»، بمساحة تبلغ 93.07 متراً مربعاً، وبقيمة 2.4 مليون درهم.

ويبلغ صافي إيرادات الإيجار السنوية المتوقعة للعقار نحو 165 ألف درهم، ما يوفر متوسط عائد صافٍ 5.49%، مع عائد استثماري سنوي بنسبة 13.18%، شاملاً دخل الإيجار ونمو رأس المال.

ومنذ إطلاق مشروع الترميز العقاري في 26 مايو الماضي، طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، تسعة عقارات مُرمّزة عبر منصة «بريبكو منت»، بقيمة إجمالية بلغت 16.11 مليون درهم، تم بيعها في أوقات قياسية بمشاركة ما يزيد على 2000 مستثمر.

ويُعدّ مشروع الترميز العقاري، الذي أطلقته دبي، أول مشروع من نوعه على مستوى العالم يتم فيه ترميز الملكية العقارية بالكامل، كما أنه المشروع الأول الذي يُصدر وثائق ملكية فعلية لحاملي الرموز العقارية (Tokens)، ضمن منظومة قانونية وتنظيمية معتمدة.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري، 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.

19.8 مليار درهم التصرفات الأسبوعية لعقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 19.89 مليار درهم، بعد تنفيذ 6267 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.54 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4463 مبايعة لوحدات سكنية، و277 مبايعة لمبانٍ، و389 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 5079 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 1039 معاملة، بقيمة 3.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 723 لوحدات سكنية، و147 لمبانٍ، و223 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.5 مليار درهم، بواقع 149 معاملة موزعة على 105 وحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و34 لأراضٍ.

وجاءت منطقة «المركز التجاري الثانية» في الصدارة، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.05 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 914.47 مليون درهم، و«جميرا فييلج سركل» مسجلة 712.47 ملايين درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 693.62 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة ديرة» مسجلة 416.34 مليون درهم.