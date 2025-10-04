«الطيران المدني» تمنح «دانز» أول شهادة لخدمات طائرات بدون طيار

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أول شهادة لمزوّد خدمات المجال الجوي المخصص للطائرات بدون طيار، لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز).

وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس الماضي، أول لائحة وطنية في المنطقة لاعتماد مزوّدي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار. وتأتي هذه الشهادة كأول تطبيق عملي لهذه اللائحة، لتعكس جاهزية البنية التنظيمية والتشغيلية لدولة الإمارات، لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار بشكل آمن.

وقال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي: «تُمثّل هذه الخطوة تطبيقاً عملياً للائحة الوطنية للطائرات بدون طيار، وتؤكد التزام الهيئة بتوفير إطار تنظيمي واضح يضمن السلامة وكفاءة التشغيل، ويُسهم في تطوير قطاع الطائرات بدون طيار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية»، مشيداً بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية على التزامها ومهارتها التقنية خلال عملية الاعتماد الدقيقة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي، إن «هذا الإنجاز لا يقتصر على خدمات الملاحة الجوية في دبي فحسب، بل يشمل منظومة الطيران الإماراتية بأكملها».

ولتمكين التطبيق العملي للائحة، قامت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بالتعاون مع مؤسسة دبي لمشروعات الطيران الهندسية، وشركة (ANRA Technologies) بتطوير منصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار في الأجواء.

وستتيح هذه المنصة إصدار موافقات فورية لرحلات الطائرات بدون طيار، ودمج بيانات الرادار والطقس والإشعارات الجوية، مع تعزيز قدرات كشف وتفادي التعارضات، فضلاً عن التوسع مستقبلاً في تطبيقات التنقل الجوي الحضري.