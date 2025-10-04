«دبي المالي» يربح 9.9 مليارات درهم في أسبوع

أنهى سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب، ليربح رأس المال السوقي نحو 9.97 مليارات درهم، بدعم نمو قطاعات العقارات والبنوك، والصناعة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي في أسبوع بنسبة 1.06%، أو ما يعادل 62.29 نقطة، ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 5917.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي، إلى نحو 1.008 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 998.61 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نمو أسهم قطاع العقارات بنسبة 2.56%، والصناعة بنسبة 1.53%، والبنوك بنسبة 0.68%.

وقفز سهم «اكتتاب» بنسبة 5.59% ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد سهم «الصناعات الوطنية» بنحو 5.14%، ونما سهم شركة «مزايا» بنحو 4.68%، كما ارتفعت أسهم شركة «إعمار للتطوير» بنسبة 4.41%، و«وطنية» بنحو 4.29%، و«الخليج للملاحة» بنسبة 3.56%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 4.7 مليارات درهم، بعد التداول على نحو مليار سهم، وتنفيذ 59.13 ألف صفقة.

إلى ذلك، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10072.8 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للسوق، إلى نحو 3.111 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 3.109 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 2.1 مليار درهم.

ودعم أداء السوق في أسبوع نمو قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ملتيبلاي» بـ6.6%، و«برجيل القابضة» بـ5.47%، و«أدنوك للإمداد والخدمات» بـ4.15%، و«أبوظبي التجاري» بـ3.92%، و«أدنوك للحفر» بـ3.83%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع، سيولة جاوزت 5.5 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.19 مليار سهم، وتنفيذ 95.25 ألف صفقة.