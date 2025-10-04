تعاون بين «دي بي ورلد» و«باي-بال» في المدفوعات الرقمية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع منصة التجارة العالمية «باي-بال»، للتعاون في إطلاق مبادرة في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى تبسيط وتسريع العمليات التجارية عبر الحدود.

وأكدت «موانئ دبي العالمية» في بيان، أن هذه الاتفاقية التي تتيح إنجاز المعاملات في دقائق بدل أن تستغرق أسبوعاً، تعكس التزام المجموعة المستمر بإنشاء سوق آمنة وقابلة للتطوير في مجال المدفوعات الرقمية.

وستُمكّن مبادرة المدفوعات الرقمية من «دي بي ورلد»، التجار ومتعاملي الشحن والمصدرين والمستوردين والأسواق العالمية عموماً من إتمام المدفوعات العابرة للحدود بشفافية أكبر وتكاليف أقل ووقت أقصر للتسويات المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «تُعدّ السرعة والشفافية من الركائز الأساسية في قطاع الخدمات اللوجستية، ويهدف تعاوننا مع (باي-بال) إلى تزويد متعاملينا بخيارات موثوقة للمدفوعات عبر الحدود، تكون أسرع وأكثر شفافية مقارنة بالأنظمة التقليدية، دون المساس بمعايير الأمان».

وأضاف: «من خلال تبسيط المعاملات العالمية، نمكّن الشركات على اختلاف أحجامها من النموّ، والتحرك بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة أعلى عبر الأسواق».

وتابع بن سليّم: «تمثل هذه الحلول خطوة مهمة أخرى في رحلة (دي بي ورلد) نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وضمان تدفق الحركة التجارية».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «باي-بال»، أليكس كريس: «تعمل التجارة العالمية بأفضل صورة عندما تكون المدفوعات سريعة وشفافة وآمنة، وهذا بالضبط ما يقدمه تعاوننا مع (دي بي ورلد)»، مضيفاً: «على مدى وقت طويل، لم تخدم الأنظمة التقليدية للمدفوعات عبر الحدود مصالح الشركات العالمية بالشكل الأمثل، ولذلك نضع اليوم معياراً جديداً يُسعدنا أن نُسجله كإنجاز فريد في منطقة مهمة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الرقمي، فيما نواصل بناء خدمات مالية أكثر ترابطاً وشمولية للشركات حول العالم».